La tóxica prensa nacional que rodea a la selección

Durante décadas la Selección Nacional es el producto más importante. El rendimiento que genera ante los patrocinadores y ante la nación mexicana en Estados Unidos lo vuelven un activo protegido, y contrario a lo que muchos piensan, eso es una gran noticia. México tiene un producto muy importante, se vende, es negocio y pertenece a casa, sin embargo, eso no quiere decir que la solución para ganar en la cancha es vender el producto. Una cosa es el negocio en las oficinas, y otro muy diferente es ganar un partido de fútbol.

La solución para que el futbol mexicano a nivel selección crezca no pasa por una, solo una. Que si hay muchos extranjeros en la liga, la mentalidad del mexicano, la prensa deportiva, el alto costo de futbolistas en México, la poca calidad en los extranjeros de la liga, el corto número de jugadores mexicanos en Europa; y todo un sinfín de argumentos que rodean al futbol de casa. La solución no es solo una, si así fuera, ya lo hubieran hecho. Lo que rodea a la Selección Nacional es un tema cultural, de raíz, por lo tanto necesita un cambio integral.

La prensa nacional que rodea a la selección de futbol se ha encargado de colocar al futbolista mexicano en una palestra que no le corresponde, pero esa misma prensa se encarga de atacarlo mediáticamente, exigiéndole como si fuera una figura del futbol mundial. Esa misma prensa nos ha vendido adjetivos como el Gigante de Concacaf, cuando solo han sido encabezados para mostrarnos algo que nunca ha existido. Esa misma prensa idolatró a selecciones que le han hecho partido en mundiales a selecciones como Italia, Holanda, Brasil, Alemania, pero eso jamás ha significado que México sea potencia.

Esa misma prensa que enalteció a este producto, esa misma hoy los tunde por todos lados. La misma prensa que puso a esta generación en otro planeta por ganarle a Alemania, es la misma que hoy busca culpables. La misma prensa que puso a Juan Carlos Osorio como un personaje innombrable, aún y que calificó a México como líder del hexagonal, fue la misma que lo idolatró después de ganarle a Alemania y es la misma que hoy pide explicaciones. La misma prensa que hoy dice que Estados Unidos ya nos superó, pero que se les olvida que no calificaron a Rusia 2018, la misma que cuestionó la forma en que se le ganó a Jamaica en su estadio, pero no tomó en cuenta que México hizo lo que ni Canadá ni Estados Unidos pudo en su mejor momento (entendiendo que México lo hizo con un hombre más). La misma que pase lo que pase sabrá por dónde meterse, y lo hará porque es su trabajo, pero no puede hacerlo sin tomar en cuenta el contexto.

¿Por qué la necedad de vender un producto futbolístico que no existe?

La razón puede ser que la selección nacional se convirtió en algo aspiracional para una sociedad inundada de fútbol y que está ávida de figuras en la que se sientan representados, y el deporte es una bandera que se puede utilizar. Porque la selección es capaz de eso, es capaz de hacer soñar a la afición futbolera que se puede ganar un mundial, porque culturalmente en México se vive pensando que la superación personal mal aplicada es la que nos sacará adelante.

México está lejos de ser una potencia mundial y a lo único que se aspira a hacer una buena copa del mundo en algún momento, como lo hizo Costa Rica en Brasil, como lo hizo Estados Unidos en Corea y Japón, porque este nivel de Concacaf aspira a eso, al menos por ahora. Ojalá vivamos para ver una evolución integral y convertirse en potencia mundial.

Es una realidad que la selección atraviesa por un mal momento individual y colectivo. Esta no es su realidad, pero tampoco está lejos de serla.

Sí y solo si tienen a más jugadores en la alta competencia del futbol extranjero van a mejorar a nivel selección, mientras será más de lo mismo. Solo eso.

COSAS DE FUTBOL.- Uno de los aspectos más cuestionables a Martino es no modificar su modelo de juego. Se ha vuelto un futbol predecible y eso facilita a los rivales. Se entiende que debe tener clara su idea y su forma, pero cuando no hay resultados se debe modificar. Utilizar a jugadores que no andan en su mejor momento es otra. Prescindir de algunos pudiera darte soluciones que no se han encontrado.