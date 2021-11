México sigue y seguirá mandando en Concacaf

En México es muy normal el escenario que vive la selección de futbol en la presente eliminatoria, son escenarios conocidos y eso se ha convertido en algo cultural para la prensa deportiva buscando sacar sangre de las derrotas de la selección a cambio de unos cuantos likes, seguidores o interacción. Ni hablar, es el negocio de la actualidad y, al parecer, la rentabilidad se mide desde ahí, dejando por un lado valores trascendentales de la objetividad en una industria tan importante como la del periodismo deportivo, pero, bueno, ese es otro tema.

MARTINO Y LOS VALORES INTANGIBLES.

En todas las organizaciones de cualquier índole existen dos tipos de activos: tangibles e intangibles. Nombremos a la selección mexicana de futbol una organización tradicional. Gerardo Martino, su técnico y responsable de la organización, tiene en su poder una lista de activos (jugadores) para poderlos utilizar, en esos activos se reflejan datos tangibles de los que hoy todos hablan. Héctor Herrera apenas tiene poco más de 200 minutos en el Atlético, Jiménez no suma goles desde su recuperación, Corona y Lozano no son titulares en sus equipos, entre otros datos duros que buscan argumentar el porqué algunos de esos jugadores o activos no deben ser utilizados. El argumento no es equívoco, pero Martino, como líder de la organización, decide tomar en cuenta los factores intangibles, y esos no tienen que ver con datos, tienen que ver con personalidad en partidos de este tipo, experiencia, peso en el grupo, jerarquía, liderazgo, entre otros factores. ¿Está cometiendo un error? Los resultados dicen que sí, pero es ahí donde entra la pregunta ¿Qué es mejor: utilizar a jugadores que desconocen estos escenarios y meterlos sin respaldo alguno o a jugadores que, sin estar en su mejor momento, pueden sacar los partidos adelante? El resultado es un reflejo, pero no lo es todo.

MÉXICO SIGUE MANDANDO EN CONCACAF

Los dos partidos más complicados de la eliminatoria para México fueron en Estados Unidos y Canadá, ambos los perdió, y lo más complejo no es el resultado ni la forma, pero no nos dejemos llevar por el momento. Estamos analizando a selecciones de Concacaf, no ha potencias mundiales. Canadá es una selección con una sola participación en Mundiales y, a pesar que hoy vive un claro ascenso, está lejos de superar a México. Vivir un mejor momento no es sinónimo de superar a alguien. Estados Unidos, el mismo que le ha ganado tres veces consecutivas a México, no fue al Mundial de Rusia, no fue a los Juegos Olímpicos (México ganó medalla), acaba de perder con México en un torneo U20, su liga nunca ha ido a un Mundial de Clubes, y así le podemos seguir sumando datos. Estados Unidos vive un mejor momento, pero eso no es sinónimo de superar a alguien.

México estará en el Mundial y lo hará como la mayoría de los procesos: con sufrimiento y con un entorno que puede acabar con la salud emocional de cualquiera.