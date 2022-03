Nuevas generaciones, nuevos pensamientos

audima

Según diferentes fuentes especializadas, uno de los mayores problemas cuando conviven generaciones distintas es la falta de empatía ante las diferentes formas pensar. Hay datos contundentes que arrojan cifras que deben provocarnos reflexión. La llamada generación Y (13-33 años) tiene una actitud de cuestionamiento ante la autoridad, diferente a otras etapas donde se mostraba respeto, amor/odio, distancia o autonomía. Otro de los aspectos que se destacan es en la aspiración vital, los más jóvenes buscan encontrar sentido a la vida, pero los que tienen 40 años o más, trabajan por tener vida personal, vivir mejor o simplemente sobrevivir.

Fuente: Líderes de acción positiva Anáhuac

Se piensa distinto, se actúa distinto, se vive distinto, por lo tanto debe haber una forma diferente de adaptar el liderazgo, y aquí no se trata que las nuevas generaciones hagan lo que quieran, sino simplemente encontrar un punto de equilibrio para gestionar los recursos humanos en busca de un beneficio colectivo.

Dorados

La Liga de Expansión es un caso muy especial; recientemente un estudio del Observatorio Internacional de Futbol destaca a la Liga de Expansión como la segunda liga con menor promedio de edad en todo el mundo, solo superada por la Primera División de Croacia. Expansión Mx tiene un promedio de 25.4 años Eso quiere decir que los técnicos están dirigiendo un equipo juvenil con refuerzos.

Dorados hoy atraviesa por una situación donde el equipo no levanta, están sufriendo para meterse a zona de liguilla, son la segunda peor defensiva (22 goles en contra) y una de las peores ofensivas (12 goles a favor). Entendiendo eso y analizado que apenas la temporada pasada fue casi perfecta. El momento se puede reducir a tres factores; uno es la desconcentración de los jugadores por lo que pasó en Grupo Caliente, el regreso de Querétaro a los dueños y la NO certificación de Dorados. El segundo es que hoy “Rafa” García atraviesa por el peor momento como técnico de Dorados y no ha encontrado la conexión con el jugador, parece que el futbolista no le entiende, o simplemente su mente está en otro lado. El tercero y quizá el factor más débil es el plantel. El equipo sufrió un par de bajas importantes, pero eso parece un pobre argumento para estar entre los últimos lugares.

Seguramente “Rafa” García lo entiende, pero valdrá la pena recordarle. Él está dirigiendo a un equipo juvenil con refuerzos mayores. Hoy el joven piensa diferente, actúa diferente y vive diferente. No quedará de otra más que encontrar una mejor adaptación para levantar el equipo e influir en el futbolista de una manera distinta para que crea lo que significa esta carrera.