Sin competencia no hay paraíso

Desde pequeños, desde que competíamos en los juegos escolares, desde que defendíamos a nuestro grupo o a nuestra escuela; la única forma de ser mejores y de superarnos a nosotros mismos, era compitiendo contra los mejores. El nivel de exigencia cada quien se lo pone, sin embargo, cuando alguien nos superaba y demostraba que era mejor que nosotros, surgía algo que es muy complicado de explicarse, pero que simplemente provocaba internamente las ganas de ser mejor.

Cuando te gusta competir, ese fenómeno sucede en cualquier actividad, pero si los trasladamos al futbol profesional, las muestras son más evidentes.

Sebastián Córdova y Jesús Angulo

Para que la selección mexicana crezca, el futbolista mexicano debe irse de México, debe competir a otro nivel, solo así su crecimiento individual tarde o temprano se reflejará en lo colectivo. Si la actual generación del futbol mexicano tiene a jugadores del talento de Sebastián Córdova y Jesús Angulo, pero sus equipos los venden por una millonada a otro equipo de la misma liga mexicana, el resultado no cambiará a nivel selección, y la razón es porque Córdova y Angulo seguirán compitiendo contra los mismos que lo hacían en sus anteriores equipos. El beneficio de esos traspasos solo fue en lo económico, para el jugador y para los clubes.

México, en futbol, es un país de nivel medio- bajo en el mundo, no hay mucho que resaltar ni en clubes ni a nivel selección. Como liga, antes se competía con los mejores del continente en la copa Libertadores, había escenarios complejos y rivales de nivel top en América, pero se perdió la relación laboral-comercial, y se perdió la competencia…. Competir contra los mejores era una gran forma de crecer.

A nivel selección; México podría estar en el lugar 18, 19 o 20 del mundo, no más. Una buena copa del mundo quizá lo suba de puesto, pero la realidad es otra. Eventualmente se podrá llegar a un quinto partido, pero el objetivo no debe ser ese, la mira debe cambiar, el enfoque debe ser hacia una mejora continua, no hacia un quinto partido.

Dorados en 2020

En muchos ámbitos dicen que no se debe mover lo que ya te funcionó, y eso hizo Dorados. A pesar que no fueron campeones, nadie borra la temporada regular que hicieron y el futbol que mostraron durante todo el semestre. Rafael García continúa con su proyecto, solo hubo dos bajas; Paolo Yrizar y Adrián Marín, mientras las altas al momento son el central Mateo Aguirre y el delantero Alfredo. En la temporada que ya inició; Dorados suma una victoria de visitante ante Correcaminos y una derrota de local ante Tapatío, sin embargo, vale la pena resaltar que en la derrota jugaron con un hombre menos desde el minuto 9.