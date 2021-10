Chivas es más un producto que un equipo

Desde que Jorge Vergara compró a Chivas en el 2002, se renovó la marca, cambiaron el esquema, modelaron el negocio estilo europeo, su valor aumentó desde los patrocinios hasta los derechos de televisión, llegando a ser el club que más cobraba por transmisión con 36 millones de dólares anuales, según datos de Forbes y TV Sport Market. Además, llegó a ser el cuarto equipo de mayor valor en el continente (2015), manejando una cifra de 433 millones de dólares según un dato arrojado por Euroamericas Sport Marketing. Sin embargo, con todo eso, su estadio de primer mundo y el valor de su marca, siempre se ventiló en Chivas la forma en que su dueño se involucraba en aspectos que desconocía, es decir, lo deportivo.

Hoy, después de la lamentable pérdida de Jorge Vergara, su hijo, Amaury Vergara no ha podido encontrar la fórmula perfecta para un equipo como el Guadalajara. Chivas sigue siendo una marca muy poderosa en el continente, un producto rentable, sin embargo, el equipo de futbol está sumergido en un momento que no se ve por donde pueda salir. Amaury llevó a su amigo, Marcelo Leaño, para que le cuidara la espalda en el club, como su principal asesor deportivo, pero su mismo amigo le sugiere quedarse como técnico del equipo, sin tener las credenciales para estar en un puesto así. Amaury decidió despedir a Víctor M. Vucetich cuando todavía había margen para corregir lo hecho al momento y la consecuencia es que el equipo hoy no tiene forma.

En cualquier negocio, cuando la cosa no viene bien, una forma de salir de la mala racha es volver a las bases que en algún momento te llevaron al éxito. Chivas tendrá que volver a las bases, pero para eso se necesita valentía y hacer a un lado el material humano que no está dando resultados.

Chivas no puede seguir viviendo del pasado.

Se abren las puertas de la pecera

El miércoles 6 de octubre Dorados recibe a Tepatitlán y los aficionados ya tendrán acceso al estadio . El equipo sinaloense marcha líder invicto en la liga de expansión y para mantener eso tendrán que vencer al campeón vigente ante el regreso de sus aficionados.

Fútbol amateur en Culiacán

Comenzó lo mejor en la categoría superveteranos en Culiacán. Después de una larga temporada, la liguilla ya inició. Deportivo Beatriz, Suntuas Académicos, Formulagro y Bermon tomaron ventaja en la ida de los cuartos de final. Con un 5-1 contundente, Suntuas silenció a Construcciones García con Hat-Trick de David Pérez, mientras Bermon superó 2-0 a Tornicenter, Beatriz 5-1 a Mecs Garage y Formulagro fue mucha pieza para Navolato ganando 5-2… Restan los partidos de vuelta para conocer los 4 mejores de la liga.

