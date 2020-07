Jesús Valdés, positivo a Covid-19

Los líderes priistas en Ahome se preocuparon porque su dirigente estatal Jesús Valdés salió con Covid. Estuvo aquí la semana pasada

Alerta. Dicen que la revelación que hizo el presidente del PRI en Sinaloa, Jesús Valdés, de salir positivo a Covid-19, provocó preocupación en los líderes del tricolor en Ahome, Dulce María Ruiz y César Emiliano Gerardo. Y es que ellos han estado en contacto con Valdés en las giras que este ha realizado por el municipio para llevar apoyo a familias de escasos recursos en medio de la pandemia del Covid-19. Uno de los programas es el de las Jornadas Vecinales, pero hay otros más que el PRI ha puesto en marcha como una labor social que calculan los va a posicionar rumbo al 2021. No se sabe en dónde Valdés pescó el virus, pero la semana pasada estuvo en este municipio en reuniones con la estructura partidista.



Resistencia. Más que a todos, se habla que al exdiputado local del PAN Miguel Ángel Camacho no le cayó nada bien el proyecto del líder estatal del Partido Acción Nacional, Juan Carlos Estrada, de ir con caras nuevas como candidatos en las elecciones del próximo año. Dicen que a Camacho no le queda el saco lo expresado por Estrada, exalcalde de Choix. Pero algunos expresan que sí le queda a la medida para que ya no le mueva a su intención de la candidatura a la alcaldía de Ahome, posición que ya la tuvo y que la perdió en las urnas. Es decir, tiene ya algunos procesos electorales en el que se la ha dado la oportunidad en la que una la ganó, la de diputado local, y la otra la perdió para la alcaldía. Con caras nuevas o no, hay jaloneo anticipado en el PAN.



Tensión. Los pasistas de Ahome pararon oreja por esa manifestación del líder estatal del PAN de que irían con caras nuevas, además de que ya entró en pláticas con Heriberto Félix y Juan Pablo Castañón para la candidatura a la gubernatura. Algunos aseguran que con lo dicho por Juan Carlos Estrada se pone tensa la posibilidad de una alianza opositora para el 2021 porque Héctor Melesio Cuen, líder estatal del PAS, lo que quiere es ir por la gubernatura. Y si Estrada ya anda coqueteando con otros, pues ya no les gustó. Incluso, los pasistas hasta empezaron a chifletear a Estrada porque si dice que entró en pláticas con Heriberto Félix, no está siendo congruente con lo que plantea porque este no es una cara nueva sino ya pasada de moda.



Encrucijada. No son pocos los que le ven al dirigente electricista Domingo “Mingo” Vázquez con posibilidades de aparecer en las boletas electorales del 2021 para la alcaldía de Ahome. Tiene opciones abiertas, pero también eso le mete presión. Lo quieren en la alianza PT-Morena-Verde Ecologista, pero también en el PRI. Sus seguidores ubican esta condición porque estiman que “Mingo” Vázquez garantiza menos riesgo de división si él es entronizado con la candidatura en alguna de estas dos opciones políticas. Sin embargo, están ciertos de que “Mingo” Vázquez debe de actuar con mucho tacto para concretar el proyecto y no al final quedarse viendo para todos lados o que lo dejen chiflando en la loma. Y es que está tratando con “puros tiburones” que lo toman en cuenta porque “trae ambiente”, y si no, ni lo pelaran. ¿Ya traerá la respuesta? Va llegando de la Ciudad de México.



De veras que le entró. El que de plano trae un alboroto en El Fuerte es el empresario transportista Vicente Pico. De hecho, es como si ya hubiera empezado la campaña por la alcaldía. Calcas, videos, caricaturas... a su favor de la noche a la mañana aparecieron en la ruta por la alcaldía. YoconVP, Puro VP, entre otros, son los logos de la campaña que está centrada en el empresario montado a caballo. Se habla que en una reunión de amigos priistas, panistas, pasistas y morenistas le plantearon que fuera candidato, pero no aceptó. En la segunda reunión se siguió resistiendo, pero al final les dijo “sí le entro, vamos a ver qué sale”. Y de veras que le entró, para regocijo de unos y preocupación para otros.