Jesús Vizcarra se suma a Meade

El candidato a la Presidencia de la República José Antonio Meade pegó un jonrón con casa llena en su visita a Culiacán el día de ayer. Por la mañana tuvo un desayuno masivo para festejar a cientos de mamás sinaloenses en su día. El evento fue en el parque Las Riberas y mostró tremendo músculo político.



Muy temprano, en entrevista exclusiva para esta casa editorial, Pepe Meade revelaba que le tiene mucho aprecio, respeto y gratitud a Jesús Vizcarra.



Declaró que su primer acercamiento con el empresario ganadero fue en los tiempos que estaba de director de Banrural, y en esa ocasión llegó Vizcarra para ponerse a sus órdenes, para ver cómo podía ser útil.



Narró que durante su gestión en Sedesol hubo un segundo momento con Chuy Vizcarra ahí se acercó para darle su apoyo y hacer equipo.



Pepe Meade nos afirmaba en privado que Jesús Vizcarra es una gente que ha puesto por delante cómo ayudar. Muy buena referencia para el empresario sinaloense.



Muy temprano la pregunta fue: en Sinaloa había visto a Vizcarra o si lo verá hoy (ayer), a lo que contestó “no sé si tenga oportunidad, en muchas ocasiones he tenido la oportunidad de saludarlo y platicar con él”.



Al concluir la entrevista llegó la respuesta no pública y muy en corto, “sí”, sí había reunión entre José Antonio Meade y Jesús Vizcarra. Hubo gran hermetismo y total discreción hasta el último momento.



El candidato presidencial priista, José Antonio Meade, se reunió en privado con el empresario Jesús Vizcarra Calderón en el residencial La Primavera. Ahí se pondría fin a todas las especulaciones sobre el supuesto alejamiento de Vizcarra con el PRI y de aquellos dichos de que supuestamente estaba apoyando a Morena.



El mensaje que se capta con todo esto es que Jesús Vizcarra ni apoya a Morena ni a López Obrador y públicamente respalda la campaña de candidato del PRI-Verde-Panal, Pepe Meade. Próximamente viene una sorpresa en este sentido.



Solo faltaba la cereza del pastel. El mismo Jesús Vizcarra manejó la camioneta para llevar al aeropuerto a José Antonio Meade, en el asiento trasero los acompañaba el candidato al Senado Mario Zamora Gastélum, hombre de mayor confianza del abanderado presidencial.



En el aeropuerto estuvieron muy de cerca Jesús Valdés Palazuelos y Alfredo Villegas, quienes posaron para la foto con Vizcarra, Meade y Zamora.



A partir de este momento el encuentro fue público, Jesús Vizcarra está con Pepe Meade, fue el mensaje.



La despedida fue con un fuerte abrazo y con una declaración pública de Jesús Vizcarra confirmando que José Antonio Meade es un hombre serio, de resultados y aportaciones importantes para Sinaloa.



Vizcarra despidió al candidato presidencial del PRI y se regresó a su residencia acompañado del alcalde con licencia Jesús Valdés Palazuelos.



Para cerrar el tema, cabe destacar que Meade no se ha sentido más cómodo en ningún otro estado del país, y en estos momentos Quirino Ordaz Coppel es el gobernador priista más cercano al candidato a la Presidencia de México. El exitoso empresario hotelero ha dado la gran sorpresa de ser un gran estratega político.



En la gira por Culiacán de José Antonio Meade quedó demostrado que ya se empieza a sentir la operación política y el accionar de la estructura priista, así que muy pendientes.



Entrevista. Es importante destacar que en la entrevista exclusiva para EL DEBATE, el candidato presidencial del PRI, Pepe Meade, reconoció a los empresarios sinaloenses, a quienes calificó como muy talentosos. Además, afirmó que iban a ser aún más destacados con el proyecto de gas en el estado. Asimismo, aseguró que los sinaloenses son la gran potencia agropecuaria.



Memoria política. “Tómate tiempo en escoger un amigo, pero sé más lento aún en cambiarlo”, Benjamin Franklin.