Jeter, satisfecho por como van sus Marlins

El presidente ejecutivo de los Marlins, Derek Jeter, está satisfecho de lo que hizo su equipo este año, aun cuando bien temprano que fueron sacados de todas aspiraciones de postemporada. "Lo dije desde el comienzo", se explicó Derek, "no vine a poner inmediatamente en la postemporada a un equipo que necesitaba reestructurarse. Eso requería invertir muchos millones en peloteros veteranos, con pocos años de vida útil. Lo que trato es de desarrollar un róster que en unos dos años sea ganador durante más de una temporada"… ** Uno de los coleópteros de esta columna me comunicó durante el fin de semana pasado, que Mike Trout sería negociado por los Angelinos. Me pareció tal disparate, que decidí no publicarlo hasta lograr confirmación. Pero lo que recalcó ayer el gerente general de esa organización, Billy Eppler, fue que "no cambiarán a Trout, cuyo contrato termina en 2020… ** Más de Anaheim…: Shohei Ohtani será sometido a la operación Tommy John, lo que le dejará fuera de acción durante toda la campaña 2019…-o-o-o-o-** El llanero de Guanare, Martín Pérez, lanzador zurdo, de 27 años, debe lanzar en la pelota invernal, a ver si encuentra otra vez la ruta ganadora. Los Rangers renunciaron a las dos opciones que tenían por más 16 millones de dólares y lo sacaron de la rotación… ** Los 60 compañeros de la Major League Baseball Writers Association, encargados este año de elegir los Más Valiosos de cada Liga, tienen interesante trabajito en lo que falta de temporada. No menos de 12 bigleaguers con una racha final afortunada, tienen chance de esos honores. En la Liga Nacional, Nolan Arenado (Rockies), Javier Báez (Cachorros), Matt Carpenter (Cardenales), Freddie Freeman (Bravos), Paul Goldschmidt (Diamondbacks) y Christian Yelich (Cerveceros)… Liga Americana, Mookie Betts (Medias Rojas), Matt Chapman (Atléticos), J.D. Martínez (Medias Rojas), José Ramírez (Indios), Mike Trout (Angelinos) y Francisco Lindor (Indios). Lindor ha sido el único shortstop, desde Nomar Garcíaparra, con 40 dobles, 30 jonrones y 20 robos de base en una temporada…** Los Arrogantes Dodgers viajan hoy a Denver sin su cerrador, Kenley Jansen. La última vez que visitó a los Rockies se vio seriamente afectado del corazón, debido a la altura de esa ciudad sobre el nivel del mar. Un cardiólogo recomendó que no fuera…