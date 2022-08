Lo que dije en el Senado, sin ser Senador, claro

La historia oficial es la que cuentan los que gobiernan. Y como ellos, dura poco. Florestán.

Voy a recuperar dos aspectos de lo que dije en la presentación del libro de Luis Estrada, El Imperio de los Otros Datos, el martes en el Senado de la República.

El primero se refiere a lo que he sostenido hace tiempo: que la división y ausencia de la oposición dará la presidencia al candidato de Morena en 2024 y, el segundo, que prefiero un presidente que revire, difame y ofenda a sus críticos, a los que ha elevado al peligroso nivel de enemigos, -yo no soy su enemigo, le he repetido- lo que hace este oficio más atractivo y obliga a elevar el rigor y el dato duro, a veces solo entrecomillarlo, a un régimen que impida ejercer el derecho a la libertad de expresión.

Dicho lo anterior, apunté: la mañanera no es un diálogo circular. Desde allí el presidente dice, se desdice y contradice, opina, proclama, expone, señala, acusa, amenaza, advierte, reprocha, presenta, proyecta, anuncia, niega, rebate, se equivoca, acierta, confunde, corrige, insulta, reclama, repite, repite, repite, en medio de largas pausas que por momentos hacen perder al verbo del sujeto, para ya no hablar del complemento perdido. Pero es su personal estilo y la mañanera su principal herramienta de gobierno.

Agregué que al martes, llevaba 916 mañaneras que a un promedio de 112 minutos cada una, suman 102 mil 592 minutos, mil 710 horas, 71 días con sus noches sin parar de hablar.

Y quiero aplicar una máxima de mi inolvidable madre; Hijo, el que mucho habla, mucho yerra, afirmación infalible.

Irrefutable.

RETALES

1. LISTO.- El próximo 16 se formalizará el traspaso administrativo de la Guardia Nacional a la secretaría de la Defensa Nacional, que ya tiene el mando operativo, como informó el presidente. Falta el administrativo que será ese día. En el desfile, 70 por ciento serán elementos de la GN, veinte por ciento militares y el resto marinos. El mandato constitucional sostiene que esa guardia debe ser civil, ya no lo es, y sin reforma;

2. Y SINIESTRA.- Primero fue España, luego Austria, varias veces Estados Unidos, el Parlamento Europeo y ahora Israel porque no ha entregado a Tomás Zerón a pesar de la petición presidencial. Me parece que no le han dicho que no hay tratado de extradición entre Israel y México. Pero, mientras, el apoyo es para los gobiernos de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Perú, Colombia, Chile y ahora Argentina, la expresidenta Fernández. Las dos pesas y dos medidas de la no intervención; y

3. BOLA.- Es la que le sigue dando a López Obrador la licenciada en historia del arte, Laura Velázquez, coordinadora de Protección Civil, en sus reportes exclusivos. A las tres semanas del colapso de la mina, ayer, le salió con que tiene tres opciones cuando ni han podido entrar en contacto con los mineros atrapados desde el pasado día 3.

Nos vemos mañana, pero en privado.