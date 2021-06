Debacle en el santuario

Señor presidente, le reitero: yo no soy su enemigo. No sea usted el mío. Florestán.

No cabe duda que la mayor derrota que tuvo el presidente y Morena el domingo fue haber perdido la mayoría calificada, que con sus aliados, mantenía en la Cámara de Diputados y la debacle electoral en la capital del país y en el estado de México.

López Obrador tenía, tiene hasta el último de agosto, esa mayoría calificada con los aliados de Morena, lo que ayer, confundió con la absoluta, que no existe, y hasta con la simple. Se hizo bolas. La nueva geografía en San Lázaro marcará la segunda mitad de su gobierno. Ahora tendrá que negociar. Ceder para obtener.

En lo que toca al santuario histórico para su grupo político, la Ciudad de México, fue un desastre. Por primera vez en este siglo, perdió la mayoría de las alcaldías a pesar de que el domingo por la noche Mario Delgado celebraba tener 14 de 16. Morena le dejó al menos 9 de 16. O sea, habría ganado un máximo de siete no 14, como brindaban. En el Congreso local, también cayeron muy por debajo de los 36 diputados que tienen ahora, y lo mismo en los diputados federales.

El presidente atribuyó esta derrota, lo que Claudia Sheinbaum repitió textual, a la campaña negra de medios y periodistas, sobajando la capacidad ciudadana de decidir y reprobar la gestión morenista en sus alcaldías.

Y todo, por no reconocer una realidad.

RESPUESTA

Ayer, una vez más, el presidente López Obrador me aludió, lleva 23 en la mañanera, y otra vez faltó a la verdad. Yo nunca dije, ni he dicho, ni pensado ni imaginado (sic) como aseguró, que el pueblo de México es ignorante. Quien lo repite frecuentemente es usted. Lo emplazo a que diga la verdad y demuestre su dicho. Yo, como usted repite, tampoco me callaré y responderé a todas las descalificaciones y falsedades, en el mismo ejercicio que usted invoca del derecho de réplica. Saludos.

RETALES

1. CRIMEN.- No me puedo creer que el presidente haya hecho ayer un reconocimiento al crimen organizado. Dijo, textualmente: Los que pertenecen a la delincuencia organizada, (se portaron) en general bien. Se portó más mal (sic) la delincuencia de cuello blanco. Y Ovidio debe haber sonreído satisfecho;

2. ENSALIVADA.- Por la mañana, el Diario Oficial publicó la reforma a la Ley del Poder Judicial de la Federación, que reforma la Constitución y amplía dos años la presidencia de Arturo Zaldívar, El caso irá al pleno de la Corte. Con cuatro ministros, el presidente tendrá su reforma. Si Zaldívar se abstiene, como me dijo, tres serán suficientes. Y López Obrador los tiene; y

3. RAPIDITO.- Kamala Harris será recibida hoy por el presidente López Obrador en Palacio Nacional, acompañado de su esposa. Luego tendrán un encuentro privado. A las 12:45 harán una declaración y se acabó. A las dos de la tarde come con mujeres emprendedoras, en su hotel, y a la seis se va.

Nos vemos mañana, pero en privado.