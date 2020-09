AMLO celebró la confusión en la que yo caí

Pasan de la confusión a la arrogancia en un parpadeo. Florestán.

Yo, con el presidente López Obrador, fui uno de los confundidos con la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación TEPJF, sobre las mañaneras en tiempos electorales.

Y al igual que él, malentendí que ese fallo era para continuar con sus mañaneras en períodos electorales, como el que inicia el sábado por las elecciones el 18 de octubre en Hidalgo en Coahuila, y que el INE había prohibido, por considerarla propaganda.

Por eso dijo en la mañanera de ayer que: Sólo apuntar que, de acuerdo al Tribunal Electoral, estas conferencias, estos diálogos circulares sin censura y con absoluta libertad no interfieren con los procesos electorales, eso fue lo que resolvió el tribunal; por lo mismo, no se considera propaganda, sino garantizar el derecho de los mexicanos a la información.

Y yo en ese me quedé.

Pero por la tarde, el consejero del INE, Ciro Murayama, presidente de su comisión de Quejas y denuncias, me dijo que los dos, el presidente y yo, estábamos confundidos, por decir lo menos y ser cortés; que el TEPJF nunca falló a favor de las mañaneras en períodos electorales, que le notificó al instituto que no era el momento de referirse a ese tema, lo que los partidos reclamarán en los tiempos electorales, pero que la autoridad electoral no tenía por qué limitarlas en este momento.

Es decir que el TEPJF, a diferencia de lo que leímos el presidente y yo, no abrió la puerta a la transmisión de las mañaneras en tiempos electorales, sino que lo dejó pendiente a que se recurra en su momento.

Y que por ahora van, siguen, mientras los partidos no la objeten a partir del sábado, el INE les dé la razón y el TEPJF falle en ese sentido.

Mientras tanto las mañaneras siguen, son la más importante herramienta de gobierno, propaganda y comunicación del presidente.

RETALES

1. PARTO.- El INE autorizó a dos de los cinco que querían ser partidos: México Libre, de Margarita Zavala y Felipe Calderón, y Encuentro Solidario, que es el PES. Quedaron fuera los de Elba Esther Gordillo, Pedro Haces, Ulises Ruiz y Manuel Espino que es funcionario de la secretaría de Seguridad Pública y expresidente del PAN;

2. CONFUSIÓN.- La cuenta de tuiter del gobierno federal celebró el fin del fuero presidencial, lo que es falso. Los diputados ampliaron el catálogo de delitos por los que se puede juzgar a un presidente, pero falta el Senado y Ricardo Monreal dijo que no tiene la mayoría calificada. Nadie habló del fin del fuero, solo la versión oficial del gobierno, que es, repito, falsa; y

3. NOROÑAZO.- Fernández Noroña se lanzó ayer contra el presidente López Obrador, refiriéndose a los efectos que causa el poder a los distraídos y a otros, y todo porque no llegó a la, para él, inalcanzable presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.

Nos vemos el martes, pero en privado.