AMLO, en la campaña sí, en la boleta, no

Lo que se vé, sí se juzga. No recurran a coartadas. Florestán.

El encuentro entre Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, más los elogios públicos que intercambiaron el presidente y la jefa de Gobierno jueves y viernes, reanimaron la galería de la sucesión.

Sobre la reunión en Bucareli, se informó que se dialogó sobre la agenda legislativa de la Ciudad de México, que puede haber sido, pero el principal motivo fue enviar el mensaje de que se habían sentado a la misma mesa dos de los aspirantes a la Presidencia en 2024, Monreal y Sheinbaum. Lo que pasa es que en la foto apareció otro aspirante, el más reciente: Adán Augusto.

Hoy Sheinbaum sigue siendo la candidata de López Obrador. No hay más. Es la única en la que confía y le garantiza lealtad ciega, como le gusta, y la consolidación de la 4-T. El nuevo titular de Gobernación, también. Pero no ve así a Monreal ni a Marcelo Ebrard, que con Morena o sin Morena estarán en la boleta presidencial.

Hay algunos cercanos que dudan del arrastre electoral de Claudia, tras la debacle de julio y, sobre todo, ahora que ha hecho más abierta y cotidiana su respaldo a todos los temas de López Obrador, lo que la acerca más a él, sin duda, pero no sé si también al elector de 2024.

Todo eso solo él lo puede calibrar.

Y tener presente que estará en la campaña, como está, pero ya no en la boleta, lo que hace la gran diferencia, porque hay cosas que no se pueden endosar y se vota por candidatos, no por partidos.

RETALES

1. ZOÉ.- En la fiesta del bicentenario de la consumación de la independencia, el lunes por la noche en el Zócalo, la locutora oficial olvidó mencionar en el palco presidencial la presencia de Zoé Robledo, al que sí saludó en su mensaje el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval. Robledo estaba allí no por ser el director del IMSS, sino como encargado de la comisión de estas celebraciones;

2. QUIEBRA.- El Banco de México informó anoche que ha iniciado el proceso de liquidación del Banco Accendo. Se aclaró que esta liquidación no implica un rescate financiero al banco ni a sus accionistas. Su presidente es Francisco Javier Reyes de la Campa, quien ha sido señalado por una serie de manejos financieros nada transparentes. Dice el Banco de México que garantiza los depósitos de sus ahorradores y derechos de acreedores y obligaciones garantizadas hasta por un monto de 400 mil UDIS, dos millones 767 mil pesos; y

3. EJEMPLO.- Son 128 menores, de doce a 17 años, los primeros en ser vacunados contra el covid, y no por una decisión del gobierno, sino por haber obtenido un amparo que irritó al presidente y a Hugo López-Gatell. Hoy falta capacidad para aplicar el esquema completo, como debe ser, a 95 millones de mexicanos, van 42 millones y hay 26 millones sin una sola dosis.

Nos vemos mañana, pero en privado.