AMLO: no a la desaparición de poderes

La vida es como el waze: por ahorrarte unos minutos te lleva por los caminos más oscuros y peligrosos. Florestán.

Esta semana se crispó aún más el ambiente político, cuando el PAN presentó una iniciativa en el Senado de la República para desaparecer los poderes en el estado de Veracruz, es decir y sacar al gobernador morenista Cuitláhuac García, por la destitución del fiscal Jorge Winckler.

Desde que Migue Ángel Yunes dejó a Winckler en ese cargo, García, peleado a muerte con su antecesor, trasladó ese conflicto al fiscal heredado y se propuso eliminarlo, hasta que lo logró con el apoyo de Morena en el congreso local.

En reacción a esto, la fracción de Morena en el Senado, que coordina Ricardo Monreal, presentó dos iniciativas para la desaparición de poderes en Guanajuato, que gobierna el panista Diego Sinhué, y en Tamaulipas, su compañero de partido, Francisco García Cabeza de Vaca.

Las tres fueron turnadas a comisiones para ser dictaminadas y subirlas al pleno, en el que Morena tiene la mayoría para aprobar las suyas, Guanajuato y Tamaulipas, e impedir la del PAN, Veracruz.

Cuando el tema llegó al presidente de la República, no solo se deslindó del recurso, se pronunció en contra.

Esto fue en una reunión privada.

Pero el miércoles lo hizo público en la mañanera: Miren, yo padecí el desafuero, me desaforaron por cuestiones políticas y no puedo yo aceptar que nadie sea víctima por razones políticas de un procedimiento establecido en la ley, pero promovido, impulsado por venganza o para descalificar adversarios. Además, no solo se afecta la imagen de los legisladores, se afecta a las instituciones. (…) que no se excedan utilizando esos mecanismos porque no se llega a nada, nada más se producen enfrentamientos.

Estoy convencido que con este mensaje, Ricardo Monreal dejará en la congeladora sus dos iniciativas y el PAN, que no lo puede ganar, también.

¿O de verdad quieren este otro enfrentamiento…?

RETALES

1. AGRESIONES.- Ayer, en dos emboscadas al Ejército, en Guerrero, mataron a tres soldados y en Bochil, Chiapas, transportistas hirieron gravemente a un elemento de la Guardia Nacional. Pero eso sí, no tiren, no se defiendan, aguanten, mueran. ¿Cuánto tiempo más van a resistir?

2. ANARCOS.- Los actos de vandalismo en el centro de la Ciudad de México, por anarcos infiltrados en la marcha por el aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, fueron los más violentos desde el uno de diciembre de 2012 en la toma de posesión de Peña Nieto, y son un gran ensayo para el 2 de octubre, el miércoles. Pero la orden es no tocarlos, no detenerlos. Que lo afectados se jodan; y

3. LIBRO.- Esta tarde en el Instituto Español de Derecho Parlamentario de la Facultad de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, Eduardo Robledo presenta su libro La Democratización en México. ¿Cambio o Evolución del Régimen? La próxima presentación será en México.

Nos el martes, pero en privado.