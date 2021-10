AMLO, por la encuesta y Monreal por la libre

Podrán conocer el precio, pero no el valor. Florestán

El pasado lunes 27, Ricardo Monreal me dijo en Radio Fórmula que estaría en la boleta presidencial de 2024 con Morena o con Morena, que convencería al presidente López Obrador de que él era la mejor opción para ser su candidato y garante de la consolidación de la 4-T. Solo pedía piso parejo, inclusión, no exclusión, apertura, no ruptura y que el procedimiento sea elección, no encuesta, por cómo fue excluido del proceso para elegir candidato de Morena al gobierno de la Ciudad de México, en 2017, del que salió la favorita de López Obrador, Claudia Sheinbaum. Y por eso, pidió elección, no encuesta

Ayer, en la mañanera, en una de esas preguntas que le siembran, el presidente le respondió: El método para elegir al candidato presidencial de Morena será la encuesta, no la elección, así lo establece el estatuto del partido, porque de ser con casillas, los conservadores van a querer imponer un candidato a modo.

Y recordó como en 2011, por esa vía, logró la del PRD, cuando Marcelo Ebrard se hizo a un lado. Porque yo gané la encuesta, por poco margen, pero la gané.

Cuando le preguntaron si Sheinbaum es su favorita, como lo es, dijo que no. No tengo ningún preferido, a ninguna preferida hablando en términos de pluralidad y de gobierno.

Y sí, si tiene, es Claudia, pero debe negarlo. Esa declaración fue para mantener animada la sucesión en la que aparecen como precandidatos, además de ella, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López Hernández. Y desde el Senado, Ricardo Monreal que, insisto, con o sin Morena, estará en la boleta presidencial de 2024, Igual que Ebrard.

¡Ah! Y una cosa es que López Obrador diga que no tiene preferida y otra que lo sea, como lo es, reitero, Claudia Sheinbaum.

RETALES

1. GAS.- El gas en México ha subido de 17.9 pesos el kilo en 2019 a 24.2 este año, reflejo del disparo en los precios internacionales. El gas de Texas, el que importa el gobierno, se incrementó 138 por ciento en un año para llegar a sus máximos en veinte años. Y es que la demanda mundial por la recuperación crece por encima de la oferta. Así que no queda otra que producir más aquí, lo que sigue pendiente;

2. INVERSOS.- Cuando la práctica política dice, como le decía ayer, que es la sociedad o la oposición, los que tienen que plantear la revocación de mandato presidencial, aquí los partidos opositores recurren a la Corte para impedirla. Les digo, el mundo de la política al revés. Lo que ha logrado López Obrador; y

3. RESPALDO.- Luego de tres semanas de ausencia, Hugo López-Gatell reapareció ayer en la mañanera y otra de las preguntas sembradas llevó al presidente a expresarle su respaldo como zar anticovid y, de paso, al titular de Salud, Jorge Alcocer que si no lo veíamos desde su oficina de Reforma, menos lo vamos a ver desde las nuevas de Acapulco.

Nos vemos mañana, pero en privado.