AMLO: va por cinco expresidentes

Soy vela que no se apaga, soy vela que rompe el mar. Florestán.

Va tomando forma el proyecto del presidente López Obrador para enjuiciar a sus recientes antecesores vía una consulta popular.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Hasta donde registro en su discurso, ya es una decisión tomada.

Y no hay duda que de ser aprobada por la Suprema Corte, estará en las boletas de las elecciones del próximo domingo 6 de junio y la respuesta mayoritaria será por el sí.

Sobre esto, ayer, Mario Delgado me dijo que el presidente le había tocado el tema en el encuentro que tuvieron el lunes en Palacio Nacional, abriendo la opción a que la propuesta surgiera del Congreso de la Unión como tal o de alguna de las dos cámaras para lo que en cualquier caso necesitaría el 33 por ciento de los legisladores, que a Morena le sobran.

La otra vía, además de la ciudadana, le decía, es el Ejecutivo que lo hará saber al Legislativo quien a su vez notificará a la Suprema Corte para que revise si cumple los requisitos de constitucionalidad y apruebe la pregunta que debe establecer claramente una respuesta binaria: sí o no. punto.

De ser así, lo reenviará al Congreso y el INE será el responsable de encartarla como otra boleta electoral más, que cumplirá todo el recorrido legal de los votos.

Y así, le decía ayer, el presidente estará en las boletas del proceso electoral del año que viene, toda vez que no pudo hacerlo con la revocación de mandato, que era su proyecto original, y se pasó para el 21 de marzo de 2022 para que no influyera, con su enorme arrastre, en el proceso de junio de 2021.

Pero encontró esta otra puerta: la consulta popular para juzgar, porque la respuesta será por el sí, a sus antecesores, de los que ha mencionado a todos: desde Carlos Salinas hasta Enrique Peña Nieto, pasando, ha dicho, por Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón.

Lo nunca visto.

RETALES

1. MORENA.- El mismo Mario Delgado me confirmó ayer que va por la presidencia de Morena, que no tiene que pedir licencia porque no hay campaña, y que se cumplirá la ley que dice que a la tercera fuerza en San Lázaro, el PRI en este caso que coordina René Juárez Cisneros, le corresponderá presidir la mesa si, condicionó, consigue la votación calificada;

2. ESCUDO.- la inteligencia de Claudia Sheinbaum está para una mejor explicación sobre el águila juarista, que identifican con Morena, es la fachada del antiguo ayuntamiento. Ayer recurrió al billete con la efigie de Juárez y el su escudo nacional, lo que es un homenaje al Benemérito, y no tiene nada que ver con el tema. Un argumento de veinte pesos; y

3. LECHE.- Se informó que 478 mil personas en pobreza, quedaron fuera del programa Leche fuera del programa de leche y que en 67 municipios de extrema pobreza aumentaron el precio 150 por ciento. Deben enterar al presidente.

Nos vemos mañana, pero en privado.