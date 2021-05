Ahora van por las afores

La casualidad no existe; es un invento y coartada de los poderosos. Florestán.

El diputado de Morena Edelmiro Santiago Santos Díaz, va por la expropiación en favor del gobierno de la 4-T de los cuatro billones, cuatro millones de millones de pesos, que treinta millones de trabajadores tienen ahorrados en sus cuentas de afores.

Y no es la primera vez que ese diputado lo busca.

Ayer envió un aviso al presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, también coordinador de su bancada, en el que dice que va por una reforma fiscal que tiene como propuesta la nacionalización de las afores de todos los trabajadores de México, que son más de treinta millones, y que puedan transferirse al Bansefi. Esto es necesario para la consolidación del gobierno (sic) de la cuarta transformación. Concretamente el aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas así como el apoyo a los adultos mayores y las becas de Jóvenes Construyendo el Futuro.

Esta es la demencial y reiterada propuesta de este diputado de Morena en un afán de quedar bien con el presidente, quien no se ha pronunciado y espero que lo haga hoy para desmarcarse de lo que sería el fin de un proyecto de gobierno, el suyo, y del destino de la nación, la nuestra, la expropiación de las pensiones de 30 millones de familias, que, de conceder, seguiría la de los ahorros, la de los bienes, la de la tranquilidad y futuro de los mexicanos.

Yo le pido al presidente, aunque solo me haga caso solo para descalificarme, lo que me tiene sin cuidado, que se deslinde de esta propuesta que seria, repito, no solo el fin de una Nación, sino de su proyecto y gobierno.

Espero que le quepa la prudencia y la inteligencia. La cordura. Anoche tardíamente lo desmintió el diputado. Espero que hoy lo haga el presidente.

RETALES

1. COMPLICIDADES.- Nadie que no sea de la 4-T puede negar que la CNDH es un brazo del gobierno del presidente López Obrador. Por eso destaco la actitud del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, al negarle la protección policial que pidió esa CNDH para Sanjuana Martínez A los que hay que proteger es a los sindicalistas de Notimex, en paro heroico por más de un año;

2. DIGNIDAD.- La del juez Rodrigo de la Peza quien ayer falló 18 suspensiones generales contra el articulado de la Ley de Hidrocarburos de López Obrador lo que provocara la ira del presidente que no puede entender el derecho a disentir y a respetar la ley, por lo que ayer volvió a descalificarlo a su estilo; y

3. ANARQUÍA.- El movimiento de la 4-T sigue en la anarquía. Mientras López Obrador hace todo lo posible por desviar la atención de la tragedia de la Línea 12, la peor en la Ciudad de México desde que es presidente, los suyos, PT y Morena, piden el desafuero de Miguel Mancera para procesarlo de una obra que se hizo en el gobierno de Marcelo Ebrard y se les derrumbó en el gobierno de Claudia Sheinbaum.

Nos vemos mañana, pero en privado.