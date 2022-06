Bueno, bueno, grabando, grabando, 3, 2, 1.

audima

Es tan extraordinario como todos los demás. Florestán.

Desde hace muchos años hay una relación de amistad y fraternidad entre Manuel Velasco y Alejandro Moreno, enfebrecido, éste, por ser candidato presidencial en 2024. El tema ya lo traía desde que era gobernador de Campeche, cuando buscó convencer a través de terceros a Enrique Peña Nieto de que era el único que le garantizaba una expresidencia serena y sin sobresaltos, el viejo chantaje priísta.



Como no fue, ahora desde la dirigencia del PRI, busca lo mismo, pero más allá: no solo ser candidato de los restos del tricolor sino de la alianza opositora que no veo cómo, pues sería entregar desde ya la presidencia a Morena y a López Obrador para 2024.



En esas condiciones grabó la llamada telefónica a su hermano de toda la vida, Manuel Velasco, en el que éste trata de darle, porque no lo dice claramente, un mensaje-advertencia del gobierno.



Sobre esto, el senador del Verde denunció una traición de Moreno, López Obrador, rechazó haberle mandado mensaje alguno y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, respondió que nunca, ¿Ustedes creen que yo puedo amenazar a alguien con esta voz…? dijo ayer a los reporteros.



Y no sé si pueda hacerlo con esa voz, pero lo que sí sé, es que no es un hombre de amenazas y que Moreno dejó claro lo que es.



RETALES

1. REVIRE.- La Corte falló por unanimidad la inconstitucionalidad del recorte que por cinco mil millones de pesos, el 26 por ciento de su presupuesto, hizo al INE la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, a lo que su presidente, el morenista Sergio Gutiérrez dijo que prevalecerá el recorte, desconociendo que el fallo del máximo tribunal constitucional es inapelable. Pero, ya saben, que no me vengan a mí con ese cuento de que la ley es la ley;

2. ADVERTENCIA.- El presidente abrió una rendija de la puerta que había soldado, para asistir, el miércoles, a la cumbre de las Américas, después de que el asesor de la Casa Blanca, Juan González, hizo público el mensaje de que el presidente Joe Biden tiene interés personal en que asista a esa cumbre, a la que ha reiterado que no irá porque no van Cuba, Venezuela y Nicaragua. Tras el recado, ayer dijo que iría en avión a Tijuana y de allí por carretera a Los Ángeles. A ver si Biden lo dobla; y

3. DEMENCIAL.- Es la denuncia penal que Mario Delgado presentó en la Fiscalía General de la República contra 223 diputados de oposición a los que acusó de traición a la Patria, por votar contra la reforma eléctrica del presidente. Primero, viola la constitución que señala que a los legisladores no se les puede reconvenir por expresar una opinión en el uso de sus facultades. Pero, lo peor, al estilo del sátrapa nicaragüense, Daniel Ortega, Delgado quiere encarcelar a la mitad de la Cámara de Diputados. Les digo, lo que le faltaba a la 4-T.

Nos vemos el martes, pero en privado.