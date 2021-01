Choque con el INE. Ganará AMLO

El secreto del poder es no usarlo por el simple hecho de tenerlo. Florestán.

Era predecible la reacción del presidente López Obrador a la declaración del titular del INE, Lorenzo Córdova, sobre la limitación constitucional para transmitir en vivo la totalidad de las mañaneras.

Esto a pesar de que el 29 de mayo de 2019 declaró que estaba de acuerdo en no difundirlas en los cinco estados donde habría elecciones en junio de aquel año: Baja California, gobernador, congreso local y presidentes municipales, Quintana Roo y Tamaulipas diputados y Aguascalientes y Durango, alcaldes.

Pero ayer ya no, y de cara a las elecciones del 6 de junio, acusó a Córdova de censurarlo y que, de insistir, irá a tribunales para defender lo que calificó de su derecho a que se reproduzcan completas y en vivo.

Después de acusar al presidente del INE de hacerse de la vista gorda ante fraudes electorales, afirmó: Como ya está de moda a nivel mundial la censura –dijo en referencia al caso Tuiter, Facebook y Trump, que condenó– ya nos quieren limitar.

¡Cómo nos van a quitar el derecho de manifestación! ¡Cómo le quitan al pueblo el derecho a la información!

Debo decir que la suspensión de transmisiones no es nuevo. Desde hace años presidentes y gobernadores deben suspender discursos y expresiones públicas, lo que ahora López Obrador rechaza alegando que está bajo ataque de los medios de comunicación y que las mañaneras son la única forma de garantizar al pueblo el acceso a la información.

A esto, Córdova respondió que la ley habla de no transmitir, no de prohibir las mañaneras a lo que el vocero Jesús Ramírez respondió que la ley tipifica la propaganda gubernamental, lo que de ser cierto, tipificar la propaganda gubernamental, que no lo es, sería gravísimo, y cerró con lo que será el hashtag de esta estrategia oficial: Digamos no a la censura.

Al final López Obrador saldrá ganando.

Como en el desafuero.

RETALES

1. MÁXIMOS.- Ayer México alcanzó el mayor número de muertes por Covid: mil 314 para llegar a 135 mil 682, y otro pico en contagios, 14 mil 395 y sumar un millón 556 mil. La semana pasada el promedio diario de fallecimientos fue de 944, 39 por hora, uno cada 90 segundos;

2. RECONOCIMIENTO.- Ayer les dije que era inevitable una alusión de Donald Trump a López Obrador en su último viaje a la frontera para visitar un tramo de muro, y dijo: Quiero agradecer al gran presidente de México por su amistad y trabajo profesional en esta relación. Es un gran caballero y amigo mío. No ha habido reacción al elogio de su sujeto como Trump. A ver si en la mañanera; y

3. COMPAÑÍA.- Sigo sin entender la presencia de los siervos de la nación en las brigadas de vacunación a cargo de las Fuerzas Armadas. Solo le encuentro la explicación de lo que el presidente dijo ayer que no quería que sucediera con la campaña de vacunación: politiquería.

Nos vemos mañana, pero en privado.