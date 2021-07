Claudia, ciervo de 18 puntas

No es asunto de fuerza, es de resistencia. Y a ver. Florestán.

Desde antes de las elecciones del pasado 6 de junio, el presidente López Obrador había declarado que tras ese proceso, arrancaba la carrera por la sucesión presidencial.

Con esto, dio el banderazo a la temporada de caza en la que los tiradores van tras el ciervo de 18 puntas que es Claudia Sheinbaum.

¿Por qué? Porque es su candidata in pectore. Para él, ella es la única que le garantiza la continuidad y consolidación de la 4-T, solo ella.

Así lo ha dejado ver en su gestión como jefa de gobierno, lealtad que él le corresponde con distinciones como el reconocimiento en la ceremonia que se inventaron por los 700 años de la fundación lunar de Tenochtitlan-México o en el abanderamiento de la delegación olímpica, allí presente a su lado.

Tras la proclamación de Sheinbaum como candidata de Morena el miércoles en el Auditorio Nacional, el presidente, el lunes le quiso quitar presión, y reiteró que a diferencia de la oposición que, ciertamente carece de figuras, él tiene precandidatos para echar pa´rriba y al presentar su lista, ¡la volvió encabezar Claudia! para darle, enseguida, aire a Marcelo Ebrard, insistir en Juan Ramón de la Fuente y apuntar a Esteban Moctezuma.

El mensaje fue claro: la lista la hago yo, la decisión es mía y la candidata también: es Claudia Sheinbaum.

Por si dudaban de elector, método y elegida.

RETALES

1. VISITA.- El presidente anunció el 4 de junio que después de las elecciones iría a Aguililla, ese territorio michoacano de la delincuencia organizada. Ayer dijo que no va porque no quiere hacerle el caldo gordo a la prensa amarillista y nuestros adversarios. Insistió en los abrazos y no balazos, A lo que el párroco de esa localidad, Gilberto Vergara, me dijo: nosotros damos los abrazos y que él pida a los criminales armados que no nos den balazos. Por lo que sé ya hay un avance. A ver hoy;

2. CONFUSIÓN.- El reelecto diputado Mauricio Toledo, del PT, libró el desafuero para ser procesado por enriquecimiento ilícito, pero no el exmorenista Saúl Huerta, que sí será desaforado. Pablo Gómez, presidente de la Instructora, había dicho que Claudia Pastor, PRI, había votado a favor lo que ella negó diciendo que su voto fue en abstención, la petista Mary Carmen Bernal votó en contra, con lo que impidieron el fallo. Ahora la Cámara pedirá a la Permanente que cite a extraordinario para procesar solo a Huerta. Así el desaseo; y

3. OLA.- Hugo López-Gatell aceptó ayer la realidad que había esquivado: estamos en un repunte de contagios por covid. Dijo que en la última semana, que hilvanó tres días por arriba de los seis mil casos, se incrementaron en 24 por ciento. Ayer casi tocaron los ocho mil, siete mil 989, a niveles del 19 de febrero tras la cresta de enero. Ya veremos cómo sigue. Pero el cuidarse es asunto de cada uno.

Nos vemos mañana, pero en privado.

