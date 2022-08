Confirma la 4-T: Los mataron

Presumen ser su mano derecha, y son zurdos.

Florestán.

Hasta Corregidora, previa autorización militar, llegó un autobús del que descendieron medio centenar de personas que en el primer corral de la puerta palaciega de esa histórica calle, se registraron y subieron a una reunión con el presidente de la República.

Eran padres y familiares de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa desaparecidos la noche del viernes 26 de septiembre de 2014.

Desde entonces, y hasta el mediodía de ayer, la oposición antes, hoy gobierno, se negó a aceptar el destino fatal de aquellos jóvenes y hasta se comprometió a encontrarlos vivos, lo que fue una temeridad pues a pesar del discurso de los suyos y la esperanza de los familiares, no existía ninguna evidencia de que aquella noche hubieran escapado a la muerte.

Y así se llevaron el 2015, el 16, el 17, el 18, y ya en la Presidencia, el 19, el 20, el 21 y más de la mitad de este 22, hasta que ayer, en su palacio, el subsecretario Alejandro Encinas acabó con la falsa esperanza alimentada interesadamente, al anunciar:

No hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida, Por el contrario, todos los testimonios y evidencias acreditan que éstos fueron arteramente ultimados y desaparecidos.

Así, después de siete años, diez meses y 33 días, se concluye lo que para muchos era una desgracia desde el principio, pero que el interés político convirtió en una pendencia de Estado en la que, como siempre, ha primado la impunidad y el interés de quienes querían ser gobierno, y hoy lo son: Estaban muertos desde el día uno.

Qué tragedia, tantos años negada.

UNA NOTA: Nunca he entrevistado a Alejandro Moreno como presidente del PRI.

RETALES

1, CONDICIONES.- El gobernador panista de Querétaro, Mauricio Kuri ha hecho saber que si se dan las condiciones, el año que viene levantará la mano por la candidatura del PAN a la presidencia de la Republica, toda vez que la dirigencia de su partido ha cancelado la apuesta de Ricardo Anaya, aunque no le haya dicho;

2. ENFRENTE.- En el PRI la mejor carta abierta hoy, es Enrique De la Madrid, que no quiere decir que no haya otras, pero siguen tapadas. De la Madrid ha hecho campaña solitaria desde hace años, pero no veo cómo lo vayan a dejar pasar. ¿Se imagina una campaña de júniors: Lázaro Cárdenas Batel, Luis Donaldo Colosio y el hijo de don Miguel?; y

3. AMIGUIS.- Apenas regresó a su escaño, Jaime Bonilla subió a la tribuna de la Permanente para acusar a su sucesora en el gobierno de Baja California, la también morenista Marina del Pilar Ávila, de tener nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación, y por eso la violencia. Nadie salió en su defensa. Fue Mario Delgado quien organizó un desplegado de sus gobernadores en favor de la aludida y contra el senador. Así los amiguis en los tiempos estelares de la 4-T.

Nos vemos el martes, pero en privado.