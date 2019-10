¿Cuál fue la causa grave de la renuncia?

Nunca he sabido cómo se aburren las ostras. Florestán.

La sesión del pleno, ayer por la mañana en la Suprema Corte de Justicia, transcurrió con un sobresalto: el ministro Eduardo Medina Mora admitió una suspensión al gobernador de Nuevo León para protegerlo del acuerdo del INE, ratificado por el Tribunal Electoral del PJF, para impedir que el congreso local lo sancionara por el uso de recursos públicos en un tramo de su campaña presidencial. Y es que los fallos de la primera sala del TEPJF son inatacables.

Momentos después, el presidente López Obrador recibió la carta de su renuncia al cargo de ministro de la Corte, de lo que no hay antecedentes tras la reforma Zedillo de diciembre de 1994. El plazo de su gestión vencía en 2030, inició en mayo de 2015.

Hay que subrayar que un ministro de la Corte solo puede renunciar por causa grave, que hasta ahora se desconoce.

El presidente de la República, la aceptó y, como dice la ley, la mandó al Senado para su evaluación: aprobarla o no, la aprobarán, y cumplirá el trámite legal de presentar una nueva terna a esa cámara para que elija por mayoría calificada al ministro(a) 11.

Con esto se le presenta al presidente la oportunidad única en los últimos 25 años de proponer en su primer año de gobierno a tres ministros de la Corte, Juan Luis González Alcántara, diciembre de 2018, Yasmín Esquivel Mossa, marzo de 2019 y ahora. Esto le da una ventaja que sus antecesores inmediatos no tuvieron. El caso de Ernesto Zedillo es aparte, ya que con la reforma, le decía, del 94, mandó al Senado las once ternas de la primera alineación de la nueva Corte.

La renuncia tomó por sorpresa a todos. Por la tarde, la Corte difundió en un comunicado que estaba en espera de la confirmación de la renuncia del ministro Medina Mora. Su presidente, Arturo Zaldívar solo comentó: Estaré atento a las determinaciones que tomen el titular del Poder Ejecutivo y, en su momento, el Senado de la República.

Y así corrió la tarde y noche con la noticia inesperada de la renuncia de Eduardo Medina Mora, sin saber, aún, la causa grave que lo llevó a esta decisión.

RETALES

1. QUE NO.- Tanto en la oficina del presidente López Obrador como en la del ministro Arturo Zaldívar, negaron que se hubieran reunido ayer y menos para tratar el tema de la renuncia. No sé si habrán hablado por la red, pero de reunirse, no;

2. CAMBIOS: Este mes veremos el cambio de titular en la secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Jesús Orta, nada que ver con la marcha del miércoles. Y en diciembre en lo que será el tránsito de la procuraduría capitalina a Fiscalía; y

3. PODERES.- Se acabó el tema de la desaparición de poderes en Veracruz, que pedía el PAN, y en Guanajuato y Tamaulipas que, en revancha, quería Morena. El presidente fijó posición en contra y Ricardo Monreal lo siguió. Todo al olvido de la congeladora.

Nos vemos el martes, pero en privado.