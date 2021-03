Cuando quiere es seductor

-¿Cómo se dice expectativa en inglés?

-Joe Biden. Florestán.

A lo largo de cincuenta años de cubrir encuentros presidenciales, los reportes oficiales han sido siempre los mismos: fue una reunión cordial, amistosa, duró más de lo previsto, se trataron asuntos de interés mutuo y entre los personajes hubo química.

En la que el lunes por la tarde sostuvieron a distancia Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, excepto por el factor químico, el reporte fue el mismo: fue un encuentro cordial, amistoso, que duró más de lo previsto y en el que se trataron asuntos de interés mutuo.

La otra noticia, para los bisoños, es que no hubo ningún enfrentamiento ni diferencia entre los dos presidentes y me pregunto: ¿Cuándo en una cumbre México-Estados Unidos ha habido, que se diga en el momento, un choque entre los mandatarios?

Alguien me dirá que esto va en contra del personal estilo de gobernar de este presidente que ha hecho del conflicto y el enfrentamiento su modus operandi, lo que siendo cierto, es subestimarlo.

Y digo que siendo ese su método, sabe ser un seductor cuando le es necesario, como en la entrevista con Biden de la que él mismo comentó que se pasaron gran parte del tiempo riendo, no sé de qué, pero así lo dijo.

López Obrador sabe cómo actuar en cada escenario e interlocutor: la plaza, la mañanera, que a veces se le asemeja, los recintos cerrados, el auditorio, en público y en privado.

Por eso a mí no me sorprende que su encuentro haya fluido en este tono cordial sin registrar una sola diferencia porque, hasta eso Marcelo Ebrard se encargó de quitar de la agenda el tema de su contra reforma energética para que la reunión no se alterara ni con el pétalo de esa iniciativa.

Solo los novatos o interesados apostaron a un choque López Obrador-Biden, lo que de darse en el futuro será de gobierno a gobierno y de subordinados.

Nunca entre ellos dos.

Por lo menos no de parte del presidente de México.

RETALES

1. CUMPLIDOS.- Cuando la Cámara recibió la iniciativa preferencia del presidente para aprobar la Ley de la Industria Eléctrica, les dijo: sin tocarle una coma. Y en treinta días le cumplieron. Primero en San Lázaro y ahora en el Senado. El Congreso como Oficialía de Partes;

2. TORO.- Félix Salgado lleva ventaja en la nueva encuesta de Morena para designar candidato al gobierno de Guerrero. Una vez exonerado por su comisión de Honestidad y Justicia volverá a ser su abanderado. La campaña inicia el viernes. Y seguirá el problema con las mujeres; y

3. MARCHA.- El lunes se llevará a cabo la supermarcha del Día Internacional de la Mujer, un tema que no acaba de digerir el presidente y al que ha respondido siempre mal. Ahora insiste en que son conservadoras. El gobierno solo puede salir ileso si se convierte en una jornada violenta por el vandalismo como el año pasado, que eclipse sus demandas.

Nos vemos mañana, pero en privado.