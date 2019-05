De AMLO a Trump: no soy cobarde ni timorato

Si lo va a mandar al carajo, que sea sin escalas. Florestán.

Ayer era un día de ensueño: el T-MEC transitaba en el Senado, en México; en el Parlamento en Canadá, y en el Congreso en Estados Unidos.

Por la mañana, el presidente López Obrador daba a conocer el envío de la iniciativa al Senado y a esa misma hora, Ricardo Monreal, operaba con los coordinadores de las bancadas, la convocatoria a un período extraordinario para aprobarlo el martes 18 de junio, el premier canadiense, Justin Trudeau mandaba la iniciativa a su Parlamento en Ottawa, y Trump enviaba al Congreso el borrador del documento para que lo discutieran y aprobaran en treinta días.

Pero en medio de esos felices procesos simultáneos, Trump subía un tuit que anunciaba una medida espectacular contra la migración que no tiene que ver con el cierre de la frontera.

A las dos de la tarde, en Radio Fórmula el subsecretario Jesús Seade se confesó fascinado, y con toda razón, por el vuelco a este proceso que se había estancado y por la decisión de haber eliminados los aranceles al acero y aluminios mexicanos y canadienses, que eran un obstáculo insuperable para la negociación.

Estábamos en esa fiesta cuando el Washington Post adelantó que Trump iba a grabar todas las importaciones mexicanas con un cinco por ciento de aranceles, lo que confirmaría él mismo vía tuiter diciendo que ese gravamen sería progresivo hasta el 25 por ciento, hasta que resolviera el problema de la migración.

El anuncio fue un mazazo, que el mismo Seade, al anochecer calificó de algo desastroso.

Ante esta agresión de Trump, y cuando se esperaba que el presidente López Obrador se pronunciaría hasta hoy con el habitual yo no me quiero confrontar, y respeto, anoche le envió una carta en un tono, que por enérgico, no se le conocía en esta relación.

Le dice que los problemas sociales no se resuelven con impuestos ni con medidas coercitivas. (…) el lema Estados Unidos Primero es una falacia. (… ) le propongo profundizar en el diálogo y por favor recuerde que no me falta valor, que no soy un cobarde ni timorato, sino que actúo por principios.

Y al final le propone que reciban a la misión de alto nivel que, encabezada por el canciller Marcelo Ebrard quienes a partir de hoy estarán en Washington para llegar a un acuerdo en beneficio de las dos naciones.

Eso es lo que queríamos: energía y dignidad.

RETALES

1. CUIDADO.- El Congreso capitalino aprobó una ley que protege a los invasores y deja en la indefensión a los propietarios;

2. ATENTADO.- Tras el atentado a la senadora de Morena Citlali Hernández, Martí Batres revisará las medidas de seguridad en el Senado y la FGR tendrá que resolver autor intelectual y móvil; y

3. MEMORIES.- Quién los recordara. Los gobernadores panistas se retrataron ayer todos muy sonrientes con el presidente López Obrador en Palacio Nacional.

Nos vemos el martes, pero en privado.