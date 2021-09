¿De qué me hablas?, eludió María Elena

La mayoría electoral da legitimidad, sin duda, pero no necesariamente la razón, también sin duda alguna. Florestán.

El jueves pasado, la directora del Conacyt, María Elena Alvarez-Buylla, negó que esa institución hubiera presentado denuncia alguna contra 31 académicos, investigadores y exfuncionarios.

Previo a la ceremonia de inicio de actividades del Centro de Desarrollo e Innovación Vallejo, fue abordada por los reporteros y dijo desconocer la denuncia.

-¿Exactamente de qué se les acusa? –le preguntaron, a lo que respondió: No sé.

-Usted debe saber –insistió el reportero.

-No sé de qué me hablas –le contestó altanera. No sé de qué me hablas –repitió– Yo no vine a apoyar (sic) al primer gobierno de la cuarta transformación (ni a) acusar absolutamente a nadie… ¡A nadie! –insistió, a pesar de que la noche anterior un boletín del Conacyt daba a conocer que su Unidad de Asuntos Jurídicos, había presentado una denuncia de hechos ante el Ministerio Público.

Es decir, la directora dijo que no sabía lo que sí sabía. No sé de qué me hablas, aseguró, cuando de allí surgió todo, como ayer me lo confirmó el doctor Alfredo Higuera Bernal, Fiscal Especializado en Delincuencia Organizada de la FGR, y ella se negó a comentar.

El mismo Higuera Bernal, me dijo que se está haciendo una revaloración de presuntos delitos y probables responsables, antes de judicializarlo por segunda ocasión, cuando las organizaciones científicas denuncian una ofensiva contra la comunidad académica, de mecha corta y ya encendida.

RETALES

1. TUIT.- Nunca en mi vida personal ni profesional he faltado el respeto, ni he permitido que se lo falten, a una mujer. Dicho esto, me parece un grave error, aunque sea por estrategia, que el presidente López Obrador haya hecho público el tuit de un desconocido, que atribuyó a un científico, diciendo que no sabía si era auténtico o no, y encargándose de referirlo a su esposa, de todos mis respetos, y leerlo bajeza por bajeza, dándole un crédito que no tiene ni un espacio, la mañanera, que Beatriz, ni ninguna otra mujer, se merece. Ya lo hablaremos;

2. CABLEBÚS.- Claudia Sheinbaum anuncio la suspensión de la celebrada -¡Pre-si-den-ta! ¡Pre-si-den-ta!- Línea Uno del Cablebús, y su secretario de Movilidad, Andrés Lajous, dijo que era para darle mantenimiento. Ese teleférico fue inaugurado el 11 de Julio ¿y a los setenta y siete días hay que darle mantenimiento? No lo puedo entender y menos cuando dicen que en su momento -el de ellos- darán detalles; y

3. BANCADA.- Tres senadores, de Morena, PAN, y uno sin partido y dos senadoras del PT, dejaron sus respectivas bancadas para formar una nueva en el Senado, lo que no altera la vida legislativa, pues no impacta en la mayoría simple de Morena y menos la calificada, de la que ha carecido desde su instalación. Aquí el personaje es Germán Martínez. Es interesante, incluso revelador, pero no lleva a nada.

Nos vemos mañana, pero en privado.