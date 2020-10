De todos modos habrá consulta

Por su muerte en el ruedo, el toro sigue vivo. Florestán.

Hoy es un día trascendental para el Poder Judicial: El pleno de la Corte votará si la petición del presidente López Obrador para consultar si enjuicia a sus antecesores es constitucional, y procede, o no.

La discusión en el pleno inicia mal para el promovente, ya que parte del proyecto del ministro Luis María Aguilar Morales que sostiene que su propuesta, no llega a la pregunta, es un concierto de inconstitucionalidades, y la desecha.

Sobre ese proyecto en contra se pronunciarán hoy los otros diez ministros. Con seis votos se archiva la consulta, con seis votos se aprueba.

No sé qué sepa el presidente que ayer endureció su mensaje abiertamente a los ministros con esta advertencia: si la Corte no aprueba la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes, se deslindará para que cada quien asuma su responsabilidad, en este caso el Poder Judicial, sentenció. Y que en ese caso enviará una iniciativa para reformar el artículo 35 de la Constitución porque la consulta ya sería una simulación y letra muerta.

López Obrador volvió a emplazar a los ministros para que recojan el sentimiento de la gente al tomar su decisión y que su fallo va a resolver si en los hechos en México se aplica la democracia participativa o si el país y los ciudadanos se quedan limitados a la democracia representativa

Esta fue la andanada del presidente contra los ministros en la víspera de su decisión en la que a la Corte, insisto, le va el futuro.

Lo que sí es que de rechazar la consulta, como todo indica, habrá otra relación entre López Obrador y la Suprema Corte y en lo personal, con su presidente, Arturo Zaldívar, que no se arredra ante nada ni ante nadie.

Y de todos modos él hará una por su lado porque de eso se trata: de la consulta y del sentimiento de la gente.

RETALES

1. ATRÁS.- Mario Delgado me dijo ayer que el dictamen para la desaparición de fondos y fideicomisos aprobado en comisiones iría hoy al pleno pero René Juárez respondió que ni hablar, que no había sido aprobado en lo particular. Y finalmente el priísta tuvo razón: hoy se reúne la comisión de presupuesto para reponer el procedimiento. Al final, se aprobará;

2. FINALISTAS.- En la encuesta DEL INE, Porfirio Muñoz Ledo quedó en primer lugar de reconocimiento en Morena con el 41.7 por ciento, seguido de Mario Delgado, 27.1. Por ellas Yeidkol Polevsky, Adriana Menéndez e Hilda Mirna Díaz. Mañana inicia la encuesta. El lunes 12 tomará posesión el ganador; y

3. REALISMO.- Ante todo el optimismo de la recuperación, apunto los números del Inegi que retratan la realidad: la Inversión Fija Bruta: Por el confinamiento, en el segundo trimestre de este año se desplomó 29.8 por ciento. En términos anuales cayó 34 por ciento. Lo demás son deseos, que compartiría, pero la realidad es una desgraciada.

Nos vemos mañana, pero en privado.