De vuelta la extensión del mandato

En Morena el hilo también se rompe por lo más Delgado, Mario. Florestán.

Al defender su reforma al Poder Judicial de la Federación, que incluye la ampliación por dos años del término constitucional de la presidencia de Arturo Zaldívar al frente de la Corte, el presidente López Obrador cargó ayer contra los otros diez ministros que colocó al lado de la corrupción del neoliberalismo, y eso que él propuso a tres.

Dejando ver desconocimiento sobre términos y tiempos legales, afirmó que con el voto de tres ministros, (son cuatro) el pleno de la Corte puede declarar inconstitucional una ley. Si son dos ya no. ¿Estamos de acuerdo en eso? No sé si tres o cuatro, pero se necesita mayoría calificada (sic) para declarar inconstitucional una ley que tiene que ver con otro poder. Luego dijo que la presidencia de Zaldívar concluye a finales de este año, cuando finaliza en diciembre de 2022.

En ese desaseo, pasó a cepillarse a los otros ministros, culpándolos de haber llevado la corrupción a ese tribunal constitucional, que, insistió, debe cambiar de nombre a Suprema Corte de Derecho, porque sus integrantes anteponen el Derecho a la justicia.

Reiteró que Zaldívar es el único ministro que puede llevar a cabo esa reforma, los demás, no. ¡Cómo van a combatir la corrupción al interior del Poder Judicial si ellos la propiciaron!, exclamó.

Cuando le pregunté sobre esto, el ministro Zaldívar me dijo que no era su papel confrontarse con el presidente de la República, pero reiteraba su consideración, respeto y aprecio a sus compañeras y compañeros ministros.

Y reveló que el lunes les propondrá el tema de la consulta sobre la constitucionalidad o no de su ampliación de mandato y que como es un tema sobre la independencia del Poder Judicial no se excusará, a menos, apunté, que sus pares voten en contra.

Así, a los dos días de las elecciones, López Obrador recupera el tema de la ampliación de mandato del presidente de la Corte con los mismos argumentos con los que, en su caso, podría plantear la extensión del suyo.

RETALES

1. MENSAJE.- Dolores Padierna y el grupo de su marido René Bejarano perdieron la alcaldía Cuauhtémoc. Les ganó Sandra Cuevas, un triunfo de Ricardo Monreal, que al igual que Padierna, encabezó esa delegación. Morena pierde;

2. PREPOTENTE.- Apenas ganaron unas posiciones y Alejandro Moreno, presidente del PRI, salió a decir que no toleraba críticas a la coalición opositora, que quienes lo hicieran serían esquiroles de Morena. No Moreno, no. Esa coalición, como la oficial, no gozan de ningún blindaje. Y no soy esquirol de la 4-T; y

3. BIENVENIDA.- La recepción de López Obrador a la vicepresidente Kamala Harris, ayer en Palacio Nacional, quedó marcada por el saludo sin cubrebocas, llamarla presidente Kabala, y la escena de los pantalones sucios y los zapatos sin bolear. ¿Es que no hay quien lo cuide?

Nos vemos mañana, pero en privado.