Debacle morenista en el PRI

El ego nos hace esclavos de la opinión de los demás. Florestán.

Miguel Ángel Osorio Chong dio un ultimátum a Alejandro Moreno para que deje la presidencial del PRI antes del proceso electoral del 2024 y que no lo use para protegerse de todo lo que le viene. Y que de su candidatura presidencial, ni hablar.

El coordinador de los senadores del PRI, lo acusó de falta de palabra, pues me dijo que en la reunión con los exdirigentes de ese partido, en la que les aseguró que no buscaría su candidatura presidencial, les propuso reunirse los primeros lunes de cada mes pero al salir dijo que si querían opinar que asistieran a su consejo político, que domina, y que al llegar a asuntos generales, hablaran, lo que Osorio rechazó diciéndole que mejor en la Asamblea, lo que ignoró.

Lo que los priístas le piden es que no sea el tomador de decisiones, como ha sido hasta ahora cuando en 2021 perdió todas las elecciones y le dieron la oportunidad en 2022 y volvió a perderlas. Fueron 19 derrotas, en diez estados que gobernaba el PRI y nueve otros partidos.

Lo que los expresidentes no quieren es que Moreno sea el que designe a los candidatos de 2024: nueve gubernaturas, 500 diputados, 128 senadores, mil 580 municipios, las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 27 congresos estatales, además, por supuesto, del candidato presidencial único o de la alianza opositora.

No quieren a Moreno, Moreno no los quiere a ellos y lo que se juega es el futuro de los despojos del PRI, si no se da este cambio y les arrebatan sus dos últimos bastiones, los estados de México y Coahuila el año que viene, para no hablar del 24.

RETALES

1. METRO. Después de 53 años de servicio, la Línea 1 del Metro, la primera del sistema, inaugurada el 4 de septiembre de 1969 por el presidente Gustavo Díaz Ordaz, será sometida a cirugía mayor a partir del próximo día nueve. En su primera etapa cerrara de Pantitlán a Salto del Agua, del próximo día 9 a marzo de 2023, y de marzo a agosto de Balderas a Observatorio, Su director, Guillermo Calderón, me dijo que la Línea 12, que en junio de 2021 López Obrador empeñó su palabra de que estaría lista en junio de este año, entrará en servicio en diciembre;

2. CIUDAD.- Le he dicho que hoy no tengo dudas sobre el triunfo electoral del candidato(a) presidencial de López Obrador en las elecciones de 2024, pero sí guardo reservas sobre el triunfo de un frente opositor con un gran candidato, al gobierno de la Ciudad de México. Hoy las proyecciones dan 44 puntos a ese frente y 42 al de Morena. A MC le dan un 7 por ciento en su estrategia de ir solo; y

3. OLEADA.- Pues Hugo López-Gatell le podrá decir al presidente lo que quiera oír pero lo que llaman la quinta ola de Covid ya superó en 98.86 por ciento el pico de la primera, de nueve mil 33 contagios a17 mil 432 el pasado día 24, según datos de Conacyt.

Nos vemos mañana, pero en privado.