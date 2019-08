Del choque a las elecciones

El poder, además de apendejar a los inteligentes y enloquecer a los pendejos, enfrenta a los poderosos. Florestán.

La primera gran crisis de Morena desde que Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia, le decía ayer, fue el choque entre Martí Batres y Ricardo Monreal por la mesa directiva del Senado que el primero quería retener y el segundo se lo impidió.

Y no estamos hablando de cosas menores, como se quiso reducir, se trata de un choque de titanes del morenismo que tiene alcances que van de septiembre de este año a las elecciones del 2021 y hasta del 2024.

Lo digo, por los posicionamientos que estamos viendo y, que en esta disputa ya pública, salió adelante Monreal sobre Batres, y lo que siguió: que el primero presentara su renuncia a la coordinación de su fracción, lo que sus integrantes, dijo, rechazaron, y la exigencia del segundo de reponer el procedimiento porque varios de sus compañeros fueron cañoneados por su pastor.

Este conflicto, más el que explotará por la sucesión en la dirigencia nacional de Morena, va a provocar una escisión en las cabezas del movimiento: por una parte Yeidkol Polevsky, que quiere repetir y estaba con Batres contra Monreal, como en la nominación del candidato al gobierno de Puebla, que le ganó con Miguel Barbosa; Mario Delgado, que no sé qué gana, bueno, creo que estoy empezando a saberlo, con dejar el liderazgo de la Cámara de Diputados para irse al del partido, y Bertha Luján, de los tres, la más cercana a López Obrador, quien para lo que viene creo que quiere eficacia, Delgado, a cercanía, Luján.

Todos estos conflictos tendrán un primer desembarco en las elecciones del 2021 donde además de renovarse la Cámara de Diputados, se juegan quince gubernaturas, mil 922 municipios y mil 64 diputados locales en 29 estados, lo que marcaría una primera ruta hacia 2024, tanto en procedimientos de selección del candidato como en el surgimiento de liderazgos que hoy, excepto el de López Obrador, claro, no se ven ni se sienten en Morena ni en la oposición.

Pero esta es la ruta y eso lo que viene.

RETALES

1. CONFUSIÓN.- Me parece que Olga Sánchez Cordero no escuchó bien la pregunta sobre las negociaciones con el crimenorganizado a lo que respondió que estaban dialogando con muchos grupos, que si se suma al encuentro del subsecretario Ricardo Peralta en Tamaulipas con un grupo que encabeza Octavio León Moncada, señalado por tener nexos con un cártel, se entiende. La Segob aclaró que su titular no se refería al crimen organizado sino a las autodefensas;

2. BUSCADO.- La FGR informó ayer que extraditará a Carlos Ahumada por evasión fiscal con base en una averiguación iniciada por la entonces PGR en 2016; y

3. SIGUE.- El auditor Superior de la Federación, David Colmenares, me dijo ayer que sigue con la investigación de la estafa maestra, cuyo total a fin de año debe alcanzar los tres mil millones de pesos.

Nos vemos mañana, pero en privado.