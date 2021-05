Demencial: que movieron la ballena

Primero minimizan, fue un incidente; luego prejuzgan, fue un accidente. Florestán.

La inteligencia no es el común denominador en las filas de la 4-T que se ha caracterizado por su desprecio a la ciencia y al conocimiento.

El caso más reciente es el de la senadora por Durango, Lilia Margarita Valdés Martínez, y su declaración sobre un sabotaje a la Línea 12 del Metro que provocó el peor desastre de la Ciudad de México desde el terremoto de septiembre de 2017, con 25 muertos y 79 heridos.

La senadora morenista declaró y la cito textualmente: No sabe uno si hay gente perversa, que sí la hay y mucha aquí en México, de que en un descuido van y le mueven a la ballena para que se caiga. ¿Me explico? –preguntó para confirmar su barbaridad.

¿Se imagina una senadora de la República integrante de ocho comisiones diciendo una idiotez de esa magnitud, que un perverso haya ido a mover la ballena de la Línea 12 para que cayeran y viniera la tragedia?

Y es que ese es el nivel como cuando la directora de Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla afirmó en una mañanera que la vacuna Patria hecha en México, costaría 855 por ciento menos que la más cara de las extranjeras que equivaldría a que nos pagaran por vacunarnos. Absurdo. Y peor, nadie la corrigió.

Pero vuelvo a la senadora Valdés Martínez y su teoría de que alguien movió la ballena para tirarla, y lo relaciono con la estrategia morenista de cubrir todas las espaldas, cuando en la Permanente, Morena bloqueó una propuesta para formar una comisión de seguimiento y en el Congreso local reventara la sesión para impedir la comparecencia de la directora del Metro, Florencia Serranía.

Tengo claro que la tragedia no fue provocada, pero ese blindaje tan a ultranza como irracional, parece obedecer a una orden de gobierno donde no quieren que se ventile el caso ni con el pétalo de un citatorio o comisión legislativa, no vaya a ser.

A la tragedia, el error.

RETALES

1. VISITA.- Sorprendió la visita del presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, ayer a Palacio Nacional. Bajó de su oficina, cruzó Corregidora, entró a Palacio, subió al primer piso, entró al despacho presidencial y desayunó con Andrés Manuel López Obrador. Luego se fue a presidir el pleno;

2. GOLPE.- En la 4-T se repite cada vez más el tema del golpe, golpe de Estado. Lo han dicho sus corifeos e intelectuales, y ayer el propio presidente López Obrador al anunciar que presentaría una queja ante el gobierno de estados por el financiamiento a Mexicanos Primero que, sostuvo, es una organización golpista. Qué grave que, al estilo Chávez-Maduro, el golpe se convierta en recurrente discurso oficial; y

3. CONTAGIO.- Santiago Nieto, titular de la UIF, cayó contagiado por el virus del covid-19 Está asintomático, pero tiene que cumplir el protocolo sanitario. Para preocupación de muchos que vieron una tregua, Nieto seguirá operando.

Nos vemos el martes, pero en privado.