Deporte, abandono y fracaso históricos

Ahora la exageración como crimen de Estado. Florestán.

Para las Olimpiadas de Barcelona en octubre de 1992, todo era esperanza, como siempre en el discurso oficial y ánimo social previo a esos juegos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Era presidente Carlos Salinas y la recién creada Comisión Nacional del Deporte, a cargo de Raúl González, había previsto, ¿saben cuántas medallas? ¡Sí! ¡Diez! Como ahora para Tokio 2020, casi treinta años después su sucesora, la también medallista olímpica, Ana Gabriela Guevara.

En Barcelona la delegación mexicana ganó una sola medalla, la de plata del andarín Carlos Mercenario, el peor resultado histórico del México de entonces.

Salinas ordenó la creación de una comisión investigadora independiente para analizar el desastre olímpico en la que puso al frente al doctor Guillermo Soberón, con Gilberto Borja Navarrete, Rafael García Garza, Pilar Roldán y Héctor Espino, quienes luego de meses de trabajo presentaron los resultados que Salinas archivó, pues ya estaba en otro tema y el deporte siguió, como hasta hoy, y como venía, en el olvido, sin un proyecto de Estado, siendo rehén de las federaciones y, por lo tanto, con los mismos resultados decepcionantes de siempre, de los que sus directivos quieren culpar a los deportistas, los más esforzados y menos responsables de este abandono histórico, como confirma el dato arriba apuntado: Ana Gabriela Guevara, directora de la Conade, puso las mismas metas, igualmente inalcanzada que Raúl González, hace treinta años: diez medallas. En l992 fue una de plata y en 2021, cuatro de bronce.

Siempre debiendo, siempre eludiendo.

RETALES

1. DIFERENCIA.- López Obrador exhibió ayer su primera diferencia pública con el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar quien reconoció la institucionalidad de los magistrados del Tribunal Electoral, a lo que respondió que no han actuado con rectitud, no les tiene confianza y que lo decepcionaron. No sé si esto último, la decepción, sea causal de disolución, como insiste;

2. SUMISOS.- López Obrador también reprochó a sus legisladores que no hubieran convocado a un extraordinario para aprobar la ley sobre revocación de mandato. Ahora resulta que no quieren revocación de mandato, les reclamó, a lo que poco después Ignacio Mier, presiente de la Jucopo en San Lázaro, declaró que ya están viendo un extraordinario para aprobarla. Aún hay tiempo, dijo, cuando les quedan 18 días; y

3. SEMÁFORO.- De no ser por la tragedia, sería de risa la discusión sobre la cromática del semáforo sanitario en la CDMX. El viernes Claudia Sheinbaum dijo que naranja, el sábado la secretaría de Salud federal, que rojo. Ayer el presidente dirimió, obviamente a favor de ella: es naranja, decretó. Mientras discuten el color, anoche se tuvo la cifra más alta de muertos en tercera oleada, 786, y los contagios se mantuvieron encima de los 19 mil, ayer 19 mil 555.

Nos vemos mañana, pero en privado.

Síguenos en