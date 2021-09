Dinamitó su único puente

Julio se fue en agosto. Florestán.

Ayer le contaba que de confirmarse, como se confirmó, que a la renuncia de Julio Scherer Ibarra a la consejería jurídica de la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador perdería a su principal operador, confidente, voz crítica, elemento de equilibrio de su gobierno, y sus interlocutores al único puente confiable hacia Palacio Nacional.

El lunes, escuchó la línea del presidente al nuevo secretario de Gobernación, su amigo y paisano Adán Augusto López: Adán me va a ayudar para hacerse cargo de todos los asuntos público-políticos: la relación con gobernadores, la relación respetuosa con la Fiscalía General de la República, con el Poder Judicial, en especial con la Suprema Corte de Justicia, y lo que se tiene que atender en el Poder Legislativo, que era el área de Julio, y por la tarde le presentó la renuncia, lo que trascendió el martes por la noche y el miércoles descalificó el vocero presidencial, Jesús Ramírez, diciendo que eran rumores que había publicado la prensa, reaccionando, como siempre, contra los medios, no ante la realidad, que desconocía.

La carta renuncia de Scherer Ibarra es impecable, pero no idéntica al mensaje, también intachable, que leyó en la mañanera de ayer, en un hecho inédito en el que el reconocimiento del presidente a años de lealtad, lo redujo a la exaltación de la fraternidad y de tarea cumplida, no de lo vivido, que al final es lo que debe contar en una relación como esa, siempre y cuando ésta no sea con un iluminado para quien la lealtad es solo de abajo hacia arriba.

Pero me refiero a seres humanos, no a quienes hablan de su misión en la Tierra y dicen dejar su destino en manos del Creador, por lo escuchado, su único interlocutor.

En fin, que Julio se fue en agosto y se confirmó en septiembre.

Su padre, don Julio Scherer García, como muchos hoy, debe estar orgulloso.

RETALES

1. PREGUNTA.- En el Senado, Morena insiste en convertir la revocación de mandato en ratificación, cuando la Constitución habla solo de revocación. Pero lo que busca el presidente, en sus alturas es eso, la ratificación, y de ahí la necedad. Al final quien decida la pregunta será el INE, lo que dará pie a seguir el conflicto;

2. PRESIDENTE.- Por unanimidad, los magistrados del Tribunal Electoral eligieron a su quinto presidente en un mes: Reyes Rodríguez Mondragón, que había sido electo el 4 de agosto en relevo de José Luis Vargas y a los dos días renunció para que nominaran a Felipe Fuentes; y

3. FUERA.- El mismo tribunal tumbó al coordinador de Morena en el Congreso local, José Luis Rodríguez, lo que alteró a Claudia Sheinbaum, pues era su operador, El TEPJF revocó su diputación para que su curul sea ocupada por una mujer, Y ni modo que Claudia lo impugnara públicamente. Cosas de la igualdad de género.

Nos vemos el martes, pero en privado.