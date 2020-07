Dos mujeres, una sobre Ackerman, otra Lozoya

Paciencia, sí; resignación, no. Florestán.

Hoy recojo el testimonio de dos mujeres a las que conozco hace muchos años y respeto, una Sara Lovera, reportera, y otra Vanessa Rubio, desde el lunes, senadora del PRI con licencia.

De Sara, que formó parte del Comité Técnico Evaluador para la selección de los cuatro nuevos consejeros del INE, rescató la exhibición que hizo de John Ackerman, al que llama un individuo sin ética que miente, que fue impuesto en el comité. Sus actitudes fueron siempre sospechosas. Pero evidentemente su comportamiento es peligroso. Estuvo emboscado y cuando no logró sus objetivos, entonces se hace eco de quienes sí trabajan por destruir al INE. Se convirtió en su vocero. No tuvo empacho en convertirse en un censurador. Rompiendo la regla interna, escribió, se exhibió, dio de qué hablar. John Ackerman, que no se excusó del conflicto de interés, revisó el expediente de Diana Talavera Flores, a quien quiso incluir en las quintetas hasta el último momento sin una lógica racional. Tenía o tiene un interés personal en Diana Talavera cada vez más claro ahora que se publican fotos de una amistad antigua.

De Vanessa, quien el lunes pidió licencia al Senado por razones personales y académicas, respondió a las insinuaciones de que su salida tiene que ver con la llegada de Emilio Lozoya, de lo que me dijo: Una cosa es pensar distinto, debatir ideas y otra muy distinta e inaceptable son las mentiras y eso es una absoluta mentira porque no puedo ser más ajena a este tema, no hay manera de un hilo, de una vinculación, nada. Absolutamente nada. No se vale que la gente salga por intereses oscuros, pero al final del día la mentira es inaceptable. No se vale especular y especular con mentiras.

Aquí quedan los testimonios de dos mujeres intachables a los que los perversos quisieron calumniar y a los que respondieron de un modo rotundo.

Ojalá hubiera más Loveras y más Rubios.

RETALES

1. PASO.- Una vez que el Tribunal Electoral desechó las tres impugnaciones, una de ellas de Diana Talavera, para reponer el proceso de selección de consejeros del INE, hoy se votarán en San Lázaro. Los elegidos necesitan mayoría calificada de dos terceras partes de los presentes. De no tenerla, los insacularán el jueves, o el viernes en la Corte. Pero habrá consejeros;

2. REGRESO.- El avión presidencial regresa mañana a su hangar, el que fue presidencial, donde el lunes el presidente López Obrador dará su mañanera. El TP-01 permaneció veinte meses en unas instalaciones del desierto de California y vuelve para seguir en el discurso; y

3. RENUNCIA.- El presidente pasó de no tener certeza de la renuncia de Javier Jiménez Espriú a la SCT, el lunes, a no confirmarlo ni negarlo, ayer martes y que mañana jueves hablaría con él, cuando él es único que puede tener certeza y confirmarlo o negarlo.

Nos vemos mañana, pero en privado.