Ebrard va por la Presidencia

No sabemos cuándo ni cómo vamos a morir, pero hay que saber cómo encararlo. Florestán.

En el destape que hizo el presidente López Obrador de sus precandidatos, en julio, mencionó, entre otros, a Marcelo Ebrard, de lo que éste se había rehusado a hablar y ayer me dijo: sí voy a buscar la Presidencia de la República.

En una entrevista en Radio Fórmula me confirmó que está en ese proyecto sucesorio, aunque es muy temprano y no nos podemos distraer, me dijo. Y me contó:

-Yo el otro día invité a unos amigos a una comida y les dije: Esto va a ser dentro de dos años, estamos a la mitad del gobierno. Claro que me interesa, es algo que ha sido mi compromiso de vida, entonces ni modo que ahorita les diga que no. Pero ahora tenemos que sacar adelante nuestras responsabilidades y dentro de dos años, cuando se convoque a participar, ahí estaremos.

-¿Declinarás una tercera vez? –Le pregunté porque lo hizo en 2000 y 2011, ambas a favor de López Obrador, y respondió que no habría ningún motivo para imaginar en 2024 un desenlace de declinar a favor de nadie porque las condiciones son totalmente distintas.

Y agregó: Voy a participar de acuerdo a las normas que se den por parte de Morena, que es el proyecto político en el que estoy participando. Ya nos dirán cómo va a ser el proceso y ahí vamos a estar. No dudes de ello –remató para manifestar que ese proceso tiene que ser algo justo, que sea creíble, confiable y ahí estaremos, me reiteró Marcelo Ebrard de quien no dudo que estará en la boleta presidencial de 2024.

Y quiere que sea con Morena.

RETALES

1. VACUNAS.- Ebrard detalló que en la apertura de la frontera terrestre a Estados Unidos, el requisito será contar con el esquema completo de vacunación y que Washington solo acepta las autorizadas por la OMS, que, de las aplicadas en México aún no aprueba, la china Cansino, de la que aquí se han vacunado siete millones de personas, ni la rusa Sputnik, de la que se pusieron cuatro millones de dosis. Y confió que lo haga pronto, como por la mañana había pedido el presidente;

2. TRAS.- Claudia Sheinbaum, de la que dice López Obrador que no es su favorita para el 2024, cuando lo es, repitió lo mismo que el presidente había dicho en la víspera: El candidato presidencial tiene que salir por una encuesta, a lo que se opone Ricardo Monreal, que ya sabe cómo se hacen esas encuestas, y pide elección, lo que el presidente, y Claudia, ya rechazaron; y

3. SURESTE.- Esta región del país ha vivido en el abandono de los presidentes de todos los partidos. Por eso el atraso. Hasta hace poco, en Chiapas no había ninguna industria. En los próximos días se llevará a cabo una reunión de los gobernadores de esa zona con el embajador Ken Salazar y los secretarios Adán Augusto López Hernández y Marcelo Ebrard, para hacer una agenda de inversión del gobierno de Estados Unidos de cara al problema migratorio.

Nos vemos mañana, pero en privado.