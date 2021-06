Eeeeeeeeeeeh… ¡pu...…!

Por lo tantas veces escuchado y deslindado, Adán fue el último hombre que cayó en una provocación. Florestán.

Ahora que el presidente López Obrador por razones electorales se ha lanzado contra las clases medias por aspiracionistas y ayer anunció que va a crear una nueva más solidaria y fraterna, le pongo el caso del grito homofóbico que en los estadios de fútbol unifica a los de arriba con los de en medio y los de abajo en un solo coro: Eeeeeeeeeeeeh ¡Pu...…!, tema al que nunca se ha referido, quizá porque lo suyo, lo suyo, es el beis.

Pero ese grito discriminatorio y violento, va más allá del fútbol. Deja ver una expresión intolerante de los mexicanos, grito que ya se ha extendido a los estadios de la Unión Americana, cuando la selección nacional juega allá, y hasta en los mundiales.

La FIFA, que es una organización supranacional con más naciones afiliadas, e intereses, que la ONU, le ha aplicado a la Federación Mexicana de Fútbol 14 multas por no callar ese coro despectivo y acaba de pasar al cierre de estadios para los próximos dos juegos de la selección, advirtiendo, que está en riesgo la participación de México en el mundial de Qatar 2022 y ser sede en el compartido con Estados Unidos y Canadá en 2026. El referente es el insulto coral en las eliminatorias del mundial Sub-23 en Guadalajara, y además está en revisión el México-Islandia que se jugó en Dallas. Todo, llevaría a que el Tri jugara sin público su clasificación al 22.

¿Qué hacer para acabar con el grito?

No lo sé.

Las barras, no se van a callar. Las amenazas y castigos no han funcionado, el grito sigue.

No ir a Qatar o quedar fuera de las sedes del Mundial 2026, sería una enorme decepción futbolera, agravio y exhibición de los mexicanos, pero peor es esa repetitiva conducta colectiva y que, insisto, une en una sola voz a los de numerado abajo, los de general arriba y a los de palcos.

RETALES

1. MASACRE.- No puedo creer que tras la masacre, porque fue una masacre por más que el presidente diga que ya no hay, de Reynosa con veinte muertos, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, haya salido a deslindarse y hablar de delitos federales que corresponden a la Federación. ¿Eso les va a decir a los deudos?

2. DEDAZO.- El PRI no puede cambiar, está en su naturaleza. El viernes encerró a los diputados electos en un salón de su sede nacional para notificarles que Rubén Moreira será el coordinador de la próxima bancada, cuando ésta no se ha integrado y la actual se disuelve en agosto. Repito, está en su naturaleza; y

3. CAMBIO.- El 23 de enero de 2020 fue la última vez que Irma Eréndira Sandoval participó en una mañanera. Ayer el presidente anunció el fin de su gestión y el ascenso de Roberto Salcedo Aquino con 48 años de carrera en el sector público y quien era segundo de la Función Pública. El presidente no dio una explicación del cambio, legalmente no tiene por qué hacerlo y no habló de nuevo destino.

Nos vemos mañana, pero en privado.

