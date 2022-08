El Edomex en los tiempos de AMLO

Oigo decir, allá él; no, allá nosotros. Florestán.

En el proceso interno de Morena para designar a su candidata al gobierno del estado de México, el partido operó como en los viejos del PRI, con una disciplina que no se le conocía. Al dar a conocer Mario Delgado que era Delfina Gómez, los dos aspirantes más fuertes, Horacio Duarte e Higinio Martínez, de inmediato la reconocieron y ofrecieron unidad.

Esto es algo inédito en la historia del partido que Andrés Manuel López Obrador fundó en 2014 y con el que cuatro años después, 2018, ganó la Presidencia de la República de forma arrolladora con el 53 por ciento de la votación, treinta millones de votos. Eso de superar el 50 por ciento de la votación no sucedía desde las elecciones que Miguel de La Madrid ganó en julio de 1982, con toda y la quiebra del país que le heredó José López Portillo. Además, rompió los tercios de las tres elecciones de este siglo y la izquierda obtuvo la presidencia de México por primera vez.

Ahora su proyecto es repetir en 2024, el estado de México será por primera vez el laboratorio del 2024, no como antes que lo decían pero no lo era.

La primera prueba la superó, evitar la ruptura. La segunda será ganar las elecciones en ese bastión histórico del PRI y repetirlo dentro de 22 meses en la presidencial para lo que también tendrá que mantener la unidad de Morena, de lo que él se va a encargar, como operó en el vecino estado.

Estoy convencido de que hará valer su dirigencia y liderazgo para que al anunciar a su candidato (a) quienes se vayan en busca de lo mismo, pero por la libre, no rompan al partido. Que no lo veo.

RETALES

1. PERIODISTAS.- El subsecretario de Seguridad Pública Federal, Ricardo Mejía, en su sección Cero Impunidad de la mañanera, volvió a lo suyo: Negó que en lo que va de este año hayan asesinado a trece periodistas e insistió en que son once, siempre resta dos. Y yo le pregunto, ¿Es válido regatear el número de periodistas asesinados, once en lugar de trece? No entiendo;

2. BURÓCRATAS.- En plena crisis sanitaria, caída de la economía, pérdida de empleos, cierre de empresas, la banca del gobierno sigue ajena. Obviamente el presidente no lo sabe, pero en NAFIN, que dirige Eugenio Nájera, tardan ¡ocho meses! para aprobar un crédito

a las micro y pequeñas empresas. Ellos ajenos a la realidad, a menos que haya una cercanía o militancia con la 4-T. El doble discurso; y

3. KAFKIANO.- El choque de Morena y la oposición supera lo caótico y lo refleja que en San Lázaro se lleven a cabo en forma simultánea dos foros abiertos parlamentarios, uno del oficialismo y otro de la oposición, al tiempo que López Obrador reconocía apenas ayer, que sus dos últimas reformas constitucionales, la electoral y la de la Guardia Nacional a la SEDENA, no pasarán. Y sí, no pasarán. El cada quién su foro lo confirma.

Nos vemos el martes, pero en privado.