El Insabi, un desastre

No pueden ser sus peores enemigos, bueno, a veces sí. Florestán.

En su colaboración semanal en El Universal, el exsecretario de Hacienda de la 4-T, Carlos Urzúa, hizo un análisis demoledor del Instituto Nacional de Bienestar, Insabi, análisis que fue desmontado parcialmente, ayer, por su titular Juan Antonio Ferrer.

El maestro en administración de empresas y experto en antropología negó el documentado desastre que ha sido la activación de ese instituto que viene a suplir al Seguro Popular que atendía a más de sesenta millones de mexicanos sin seguridad social, un esquema que armó el doctor Julio Frenk en el sexenio de Vicente Fox, hasta su defunción oficial, el pasado día uno.

Ferrer me dijo que desde que Urzúa despachaba en Hacienda, estaba en desacuerdo con su creación pidiendo, dijo, más intervención privada lo que, añadió, iba contra el proyecto de la 4-T.

Urzúa publicó que el diseño del Insabi, carece del debido sustento normativo, financiero y operativo lo que puede condenarlo a convertirse en una riesgosa quimera, y habla de preocupantes errores de párvulos: la falta de un esquema de financiamiento, operación, afiliación, contratación de personal, compra de medicamentos, falta de certidumbre en cuanto a sus aportaciones y de reglas claras.

A esto fue respondiendo Ferrer quien aceptó errores por lo menos de comunicación, que los ha habido peores. Para el director del Insabi, el problema central, al igual que apuntó el presidente López Obrador, ha sido el boicot de quienes surten medicamentos, a los que el gobierno no ha podido sancionar a pesar de tratarse de un delito de lesa humanidad: especular con medicinas.

Ferrer garantizó que todos los servicios médicos en todos los institutos, hospitales de todos los niveles y clínicas y las medicinas serán gratuitos para todos los mexicanos que carezcan de la seguridad social del IMMS, del ISSSTE, de Pemex o de las Fuerzas Armadas.

Vamos a ver si todo lo que garantizó el director del Insabi, lo cumple, porque puso su palabra y su cargo como garantía.

Y es que hasta ahora, el proceso ha sido un caos, un desastre, un modelo de lo que no puede ser, pero ha sido.

RETALES

1. DESMENTIDO.- Ahora resulta que el anuncio hecho por el embajador de China en México, Zhu Qingqiau, es, justamente un cuento, chino, claro. Dijo el lunes que dos bancos chinos están financiando con 600 millones de dólares la refinería de Dos Bocas y ayer Rocío Nalhe lo desmintió. Dijo que no hay ni un yuan en esa obra;

2. CERDOS.- Dice el gobernador Bonilla, morenista de Baja California, que los empresarios de su tierra lloran peor que un puerco atado en un cerco, por el aumento de impuestos que ha decretado por la libre; y

3. MAREOS.- Dice Jesús Seade: entre trifulcas mareadas me entero que ya me voy. ¿De dónde?, se pregunta. Y dice que no, que se queda en su cargo de subsecretario en la SRE hasta que le digan.

Nos vemos mañana, pero en privado.