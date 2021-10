El cortejo presidencial

Ya no repitan lo que van a hacer, muestren lo que han hecho. Florestán.

La eléctrica, se ha convertido en la más importante, emblemática reforma del régimen de transformación del presidente López Obrador.

Esta iniciativa representa su ideología y pensamiento. Sus críticos dicen, que, de aprobarse, será devastadora, sus opositores políticos juran que no pasará.

En este punto debería estar la oposición en un solo frente, como se han manifestado el PAN, MC, PRD y sus legisladores. ¿Y el PRI? Bueno, pues el tricolor está en la duda conveniente de si vende caro su amor o compra, también cara, su inmunidad y el perdón de sus pecados, lo que es una ingenuidad, sabiendo que en política no hay ingenuos, pero sí pendejos y pillos, que abundan para aprovechamiento de quienes gobiernan.

El PRI, podría decir en otro terreno y en otro momento, lo que dijo: que va a meditar su voto, declaración que le abrió la puerta a López Obrador quien ha encontrado en esa duda irrazonable el espacio para hacerse de sus votos para construir la mayoría calificada y aprobar la modificación constitucional en la Cámara de Diputados, votos priistas sin los que no le alcanzaría y adiós contrarreforma.

La bancada tricolor en San Lázaro halló una ruta de fuga al futuro: convocar a parlamento abierto, que es lo más cercano a un espectáculo de fuegos pirotécnicos tras los que viene la oscuridad y la nada, todos se van a casa con su golpe.

Ayer por la mañana, el presidente llevó este cortejo al terreno público al darle oportunidad al PRI, de aprovechar este momento histórico y votar a favor de su reforma o volver al pasado privatizador de Carlos Salinas.

También logró exponer la fisura priista, pues mientras partido y diputados meditan y se abstienen, sus senadores ya se definieron: no pasará.

La realidad la sabremos entre el 12 y 15 de noviembre, cuando tras la aprobación del presupuesto, voten la reforma de López Obrador.

Y veremos de qué están hechos estos priistas.

RETALES

1. NO.- López Obrador reiteró ayer que no asistirá, mañana, a la entrega de la medalla Belisario Domínguez, en el Senado. Insistió en la amenaza de Lily Téllez, a la que nadie había empoderado de esa manera, al punto de decidir la agenda del presidente, quien recurrió a la misma evasiva del respeto a la investidura presidencial. Cercanos afirman que no es ella, es él: Ricardo Monreal;

2. RÉPLICA.- Samuel García, gobernador de Nuevo León, anunció sus propias mañaneras, pero dosificadas y a un horario fifí: las diez de la mañana, martes, jueves y domingos. A ver cuánto le dura; y

3. TIEMPO.- El domingo se cumplieron cinco meses de la tragedia en la Línea 12 que dejó un saldo de 26 muertos y un centenar de heridos. En este casi medio año aún se desconocen las causas del colapso, que se ha reducido a soldadores y pernos, la verdad y las responsabilidades, civiles y políticas.

Nos vemos mañana, pero en privado.