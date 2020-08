La historia no la escriben los que no hacen nada. Florestán.

Si estuviéramos en los setentas, Andrés Manuel López Obrador hubiera inaugurado la reunión de ayer en San Luís Potosí diciendo: La República está reunida, como durante cinco años lo hizo José López Portillo.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Dicho esto, debo apuntar que este encuentro es el más importante de los que ha convocado López Obrador con el peso de que en aquellos tiempos todo era PRI y hoy casi todo es Morena, de no ser por la resistencia de una decena de gobernadores de oposición panista a los que aflojaron en la víspera con un video.

El presidente tuvo la inteligencia política de llamarlos para una primera reunión con el gabinete, como para que hicieran catarsis y no llevaran el pico del enfrentamiento a la sesión principal

De esa preliminar se conoció la denuncia del gobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quien dijo que el gobierno pide trato de Estado y luego da una bofetada con marca partidista.

Antes, en la mañanera, en Querétaro, el gobernador, también panista Francisco Domínguez, ante el presidente, fijó su posición por la difusión del video en el que su hasta el lunes secretario privado, Guillermo Gutiérrez Badillo, aparecía, al lado de Rafael Caraveo recibiendo tres millones de pesos en efectivo cuando su jefe era senador por aquella entidad, en 2014.

Ya en San Luis Potosí los gobernadores, que ya habían soltado, denunciaron contradicciones y carencias en la crisis por el COVID-19, hablaron de las participaciones, del nuevo pacto fiscal.

Ya conoceremos los detalles del encuentro, pero para López Obrador fue una victoria política, el domador en la jaula, al sentar a todos los gobernadores cuando estamos a 17 días del inicio del período electoral y la polarización está en su máximo.

Por eso digo que fue un deja vu: La República está reunida, recordé.

RETALES

1. RECLAMO.- Alfonso Romo hizo una crítica del gobierno de la 4-T ante los industriales de Transformación de Nuevo León. Dijo que si su mística de motivar la creatividad y la innovación existiera en el gabinete, México sería otro. Y eso que hablaba con la representación presidencial;

2. INVESTIGUEN.- Duro y directo como siempre, el senador Germán Martínez rechazó haber dado un solo contrato de los 56 que el IMSS dio a la empresa de Rafael Caraveo, un protagonista de video de los millones de pesos, sobre todo en Campeche. Que me citen la fiscalía, me dijo. Y que me informe el destino de la denuncia que presenté por la escasez de medicinas que es un delito que se llama ejercicio ilícito del servicio público; y

3. ¿HUMANOS?- Rosario Piedra designó como jefe de prensa de la CNDH a Raymundo Sánchez, quien el 24 de septiembre golpeó a una trabajadora del Tren Ligero y le gritó: Seguro no tienes ni la prepa. Eres una pu... al mejor postor. Digo, hablando de derechos humanos.

Nos vemos mañana, pero en privado.