El huerfanito en la mañanera

Detrás de cada líder debe haber un halo de misterio. Florestán.

El director de la Lotería Nacional, LN, Ernesto Priego Ortega, le vendió ayer al presidente López Obrador en la mañanera, el primer cachito del sorteo alusivo, dijo, al avión presidencial, que confirmó que no es la rifa del TP-01, sino un sorteo especial de dos mil millones de pesos

Le explicó que ya se imprimieron los seis millones de cachitos y que serán cien premios de 20 millones de pesos cada uno, cachitos que ya empezaron a distribuir en todo el país con números que van de siete ceros, 0000000, al 5 millones 999 mil 999 y allí le vendió el 000, por quinientos pesos que exprimió de su cartera.

Debo apuntar que el cachito 000 no existe, ya que dijo que el primer número comenzaba con siete ceros por lo que el triple cero no estará en la esfera la noche del 15 de septiembre, fecha de este sorteo especial.

Y agrego que en ningún sorteo de la LN ha jugado el 0000000, que es el número que siempre ha dado a los cachitos sin valor, muestra del diseño original.

Por supuesto que el presidente no tiene por qué saber que no hay bolitas suficientes para llegar al número cinco millones 999 mil 999, que tendrán que elaborar los artesanos de la Lotería Nacional en el taller de los sótanos del edificio de El Moro, y menos que no cabrían en su mayor esfera.

Eso por una parte.

Por la otra, en el fondo, me parece una mala señal que haya anunciado que la venta de billetes inicia el lunes, el nueve nadie se mueve, fecha emblemática del mayor movimiento femenil del que va a haber registro en México.

Pero más importante, por la visibilidad, serán las manifestaciones del domingo, Día Internacional de la Mujer, cuando veremos las mayores marchas desde el 68. A los gobiernos, siempre y a todos, les preocupa más la gente en las calles que en sus casas.

Y este movimiento, en la convocatoria, ya ha rebasado a este gobierno que viene, precisamente, de las calles.

RETALES

1. RENUNCIA.- La renuncia de Javier May como subsecretario de Bienestar fue un golpe para su titular, María Luisa Albores. May, encargado del programa estrella Sembrando Vida, renunció por las limitaciones que le impuso Albores. Ayer, el presidente dijo que no le aceptaba la dimisión debida a un documento que él no había autorizado. Ahora tendría que renunciar ella. Pero no;

2. CRIMEN. Ayer le comenté el impacto, natural, que tuvo en Adalberto Palma la ejecución de su hermano Fernando, el fin de semana en El Ajusco y por el dolor no quise adelantar lo que él mismo confirmó: su renuncia a la presidencia de la CNBV; y

3. VISITA.- El Vaticano anunció el envío de una misión especial que participará con la Conferencia del Episcopado Mexicano en la mayor investigación que se haya hecho sobre casos clericales de abusos sexuales en México. La anterior la ordenó el cardenal Ratzinger, luego Benedicto XVI, en enero de 2005, por el caso Maciel.

Nos vemos mañana, pero en privado.