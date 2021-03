El inexcusable Estado de Derecho

Nada por encima de la ley, solo lo moral que dicta Palacio. Florestán.

Tras conocer, el viernes, que el juez segundo de Distrito en Materia Administrativa, Juan Pablo Gómez Fierro, había concedido una suspensión provisional contra su reforma eléctrica, el presidente se arrebató y anunció que pediría al Poder Judicial que lo investigara y sancionara.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

A esto, el sábado, el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, reivindicó la independencia de juezas y jueces lo que fue respondido el lunes con una carta que le envió el mismo López Obrador, exigiendo indagación y castigo para el juez, al decir que sería lamentable que después de todo el daño que la oligarquía ha causado al país, sigamos permitiendo el abuso y la prepotencia BAJO LA EXCUSA del Estado de Derecho, pues quienes invocan ese principio han sido y siguen siendo los violadores más tenaces de la Constitución y de las leyes de la República, a lo que Zaldívar le contestó informándole que daba entrada a su queja y que, de proceder, abrirían una investigación, pero le reiteró el concepto de la independencia de ese poder.

Ayer hablaba el presidente del fin del Castillo de la Pureza, el Poder Judicial, y de los intocables, los jueces, cuando el mismo Gómez Fierro concedía dos suspensiones provisionales más contra su reforma, reiterando que son de aplicación general, y el Consejo de la Judicatura Federal, CJF, que también preside el ministro Zaldívar, daba a conocer que el juez primero de Distrito en Materia Administrativa, había otorgado suspensión provisional en el mismo sentido a otras once empresas, lo que por lo visto no sabía el presidente, lo que ayer dejó ir vivo.

Pero ya se ocupará de él en la mañanera de hoy, cuando no alcanza a comprender que los jueces son independientes en sus fallos aunque vayan contra sus decisiones y que el Estado de Derecho no es una excusa si no el sostén legal, democrático y civilizado de una nación.

RETALES

1. PENDIENTES.- Se rebasó el plazo de enero que había puesto el gobierno para vacunar a todo el sector sanitario, más de millón y medio de personas. Este lunes 15 solo había una tercera parte, 592 mil 480 con las dosis completas faltando cerca de 600 mil de la primera, incluido todo el sector salud privado;

2. SANSORES.- Morena sigue en modo PRI y la hija de Layda Sansores, su candidata al gobierno de Campeche, es su candidata a diputada federal por el distrito 20, que se localiza en Álvaro Obregón del que su progenitora es alcaldesa con licencia. Todo en familia y rumbo; y

3. TIBIEZA.- La Coparmex lanzó una campaña que promueve el voto razonado que pide no desperdiciar lo que quizá sea la última oportunidad y no permitir que se imponga la apatía, la indiferencia y que la sociedad quede a expensas de quienes les mueve la tentación del poder absoluto. Y todo para no mencionar a Morena ni al presidente.

Nos vemos mañana, pero en privado.