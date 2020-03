El mensaje de las potencias al presidente

Quieren hacer de la duda permanente una realidad contundente. Pero no les alcanza. Florestán.

De acuerdo con la agencia de noticias Reuters, que ha sido ignorado, el viernes pasado en la embajada de Estados Unidos se reunieron representantes, de Canadá, la Unión Europea y seis países más, para discutir sus preocupaciones sobre la política energética del presidente López Obrador que se esfuerza por otorgar al Estado un papel más relevante en el sector.

Con base en ese reporte, el encuentro habría sido convocado por el embajador Christopher Landau, porque la actual política energética, opuesta a la del gobierno anterior, inquieta a economías que tradicionalmente han sido algunas de los mayores inversionistas en México.

La información agrega que funcionarios de Estados Unidos, Canadá y Europa han expresado en privado su preocupación sobre la postura energética de México que está erosionando las bases legales de contratos por miles de millones de dólares firmados en el gobierno del presidente Peña Nieto, que los socava.

Reuters detalla que esta reunión fue organizada a convocatoria del embajador Landau y asistieron representantes de las embajadas de Canadá, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia y los Países Bajos, que desahogaron sus inquietudes y buscaron la mejor forma de transmitírselas al presidente de México.

De acuerdo a Reuters, se discutió la conveniencia de hacer público este encuentro y los diplomáticos dijeron que sus respectivos gobiernos difieren sobre cuán abiertamente deberían comunicar sus quejas al presidente mexicano para que no se sienta que lo están presionando y termine adoptando un enfoque más radical.

Esta información de la agencia Reuters es un mensaje de las potencias que decidieron, diplomáticamente, reservar, pero políticamente, hacerlo saber.

Hasta el momento no ha habido una reacción del gobierno de México, no obstante la gravedad del encuentro y del mensaje.

No sé qué estarán esperando o quién estará operando.

Pero el silencio no me parece la mejor respuesta, lo que tampoco me sorprende, pero sí me preocupa.

RETALES

1.- NO.- El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhué, desmintió anoche la captura del líder del cártel de Santa Rosa, identificado como El Marro, tras la jornada violenta que se vivió en la asolada Celaya;

2. FONDOS.- El presidente citó ayer al Fondo de Estabilización como garantía ante el agravamiento de la crisis económica, que, dijo, guarda 150 mil millones de pesos. Debo decir que ese fondo tenia, al uno de diciembre de 2018, 300 mil millones de pesos, de los cuales el año pasado este gobierno sacó, y sin crisis, 150 mil; y

3. CIFRAS.- Sobre este fondo, el subsecretario de Hacienda Gabriel Yorio, me detalló que el máximo histórico de ese fondo llegó a esos 300 mil millones de pesos, de los cuales queda un remanente de 165 mil millones de pesos. Es decir, sacaron 135 mil millones y ahora su saldo es de 165 mil millones de pesos.

Nos vemos mañana, pero en privado.