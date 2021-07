El patíbulo de la mañanera

¿Quién miente cuando la vocera lo hace en su nombre? Florestán.

La semana pasada en mi cuenta de tuiter subí un video en el que se ve al convoy presidencial entrando en Marquelia, estado de Guerrero, que decía: En riesgo. El presidente López Obrador pasa junto a un hombre armado, como si nada, como lo documenta el video que adjunté.

Tras esto, el vocero presidencial, Jesús Ramírez, subió otro en el que celebraba: Inauguramos la sección “Quién es quién en las mentiras”. El gobierno no estigmatiza a la prensa ni a los periodistas; se llama la atención de las noticias falsas, la desinformación y las calumnias, a lo que respondí: Dime Jesús Ramírez en qué parte del tuit mentí al decir: El presidente López Obrador pasa frente a un hombre armado.

¿Me dices donde está la mentira? Es mi derecho de réplica. Espero la respuesta.

Obvio, él no contesto, lo hizo ayer su vocera, que lo es del presidente, diciendo que la mía es una pregunta que aparenta inocencia, pero abona en la conversación sobre el narco, los sicarios y el presidente, lo que es mentira.

Y agregó desde la impunidad del cadalso de la mañanera: Si es un policía comunitario, ¿por qué tendría que reaccionar el presidente? Y de ahí salta: ¿O el señor López-Dóriga tuitea sin saber lo que difunde o lo hace de mala fe al ignorar que es un policía comunitario de Guerrero?

El que sea un policía comunitario no desmiente lo que apunté: El presidente López Obrador pasa junto a un hombre armado, como si nada, lo que su vocera no pudo desmentir en su hueca retórica y se fue al falso recurso de que nosotros –usa la primera del plural– consideramos que es un tuit engañoso y estamos aclarando el punto, lo que es otra mentira: no está aclarando, y menos desmintiendo, punto alguno.

Ella considera que el mío es un tuit engañoso.

Yo me reservo las consideraciones ciertas que tengo de ella.

RETALES

1. EL GAS.- Le había contado del disparo en los precios internacionales del gas, de 1.60 a 3.12 el galón, y del anuncio del presidente López Obrador de fijarle un precio tope. Ayer lo cambió por crear una empresa estatal de distribución, Gas Bienestar, que en tres meses estará vendiendo cilindros en las colonias populares de la Ciudad de México. A ver;

2. ASALTO.- Es inexplicable, o inexplicado, la toma de la policía del estado de Puebla de las instalaciones de la Universidad de las Américas. Su rector, Luis Ernesto Derbez, me dijo que desconoce a los autores del golpe y que es la única universidad asaltada por el gobierno desde Ciudad Universitaria, en septiembre de 1968. ¿Quién está atrás de este golpe?; y

3. PANDEMIA.- Innegable ya la tercera ola de Covid, aunque el gobierno lleve meses controlando la curva. Ayer los casos superaron los ocho mil, como en los peores días de febrero, cuando la tendencia iba a la baja, con el agravante que ahora va al alza y el semáforo pinta amarillo,

Nos vemos mañana, pero en privado.

