A lo largo de los últimos meses le he venido contando del desastre que es Morena, un caos donde privan los intereses de grupo y la codicia por los dineros, las prerrogativas de este año fueron mil millones 653 mil pesos y en 2021 serán dos mil 200 millones, más la lucha por la designación de candidatos a la mega elección del 6 de junio, para ya no hablar del 2024 que algunos traen en la cabeza cuando no han podido elegir a un presidente de su partido.

Desde noviembre de 2018 en Morena vienen pateando la elección de su directiva nacional. Desde su fundación formal, en agosto de 2014 ha tenido dos presidentes: Martí Batres, de noviembre de 2012 a noviembre de 2015 y Andrés Manuel López Obrador, de esa fecha al 12 de diciembre de 2017 cuando renunció para ser su candidato presidencial, dejando a Yeidckol Polevnsky, la secretaria general, como encargada de la presidencia hasta el pasado 26 de enero cuando le dieron a Alfonso Ramírez Cuéllar un cargo inexistente: presidente interino.

Hace un año, López Obrador les dijo que el método para elegir a su dirigente nacional era la encuesta, pero la nomenklatura de Morena lo rechazó.

Esa resistencia llevó el caso al Tribunal Electoral que había ordenado al INE hacer esa encuesta, que rechazó y al presidente López Obrador a estallar el viernes cuando dijo despojarse por un momento de la investidura presidencial, como si eso fuera posible, para mandar al carajo al oportunismo en Morena, y a los oportunistas del partido que creó: Ni hablan con la gente porque traen el esquema antiguo, el viejo molde que hay que terminar de romperlo. Es mucho pueblo para tan poco dirigente, no hay dirección, es un desbarajuste. Lo digo para que no estén pensando que son indispensables, insustituibles.

O sea, que el presidente me la ganó en el juicio sobre su partido.

Ahora, si eso dice él ¿qué pensarán sus adversarios?

Pues que no son iguales, salieron peores.

1. FALLO.- Hoy se reúne el Tribunal Electoral para dar su fallo sobre la encuesta de Morena y todo indica que viene en contra, que en período electoral, por ley, no se pueden modificar directivas de partidos, y se quedará Alfonso Ramírez Cuéllar hasta después las elecciones de junio. A ver cómo votan;

2. REACCIONES.- Mario Delgado lo adelantó el domingo y dijo que era una vergüenza; Porfirio Muñoz Ledo, el puntero, que sería un atropello a la democracia y Yeidckol Polevnsky pidió que el Tribunal se apegue a los estatutos partidistas; y

3. ALERTA.- Ayer fue el día con el reporte más elevado de casos y muertes por COVID. Fueron 28 mil 114 contagios, que sería la primera señal del rebrote por el desconfinamiento, para llegar a 789 mil 780, y dos mil 789 fallecimientos, diez veces los del lunes pasado, y sumar 81 mil 877 muertes. Dicen que es nueva metodología .

