El presidente va por todas

No es lo mismo un movimiento de masas que una masa en movimientos. Florestán.

Le he comentado que Andrés Manuel López Obrador es el presidente más poderoso del México moderno: lo que se propone lo consigue.

Esta realidad comenzó a tomar forma cuando la Suprema Corte de Justicia le aprobó la consulta popular para procesar a sus antecesores, aunque le cambiaran la pregunta.

Luego vino la desaparición de fondos y fideicomisos, como quería, que suman 169 mil millones de pesos y se lo aprobaron sus diputados, en el Senado será mero trámite. Pero como el Fondo de Salud para el Bienestar, el más gordo, no se puede desaparecer de un plumazo, tienen que reformar la ley de salud, y ya hay un proyecto para hacerlo y embolsarse sus 101 mil millones de pesos.

Dijo que la elección en Morena se hiciera por encuesta, y así fueron las dos primeras y será la tercera, por encuesta.

Celebró que el INE le negara el registro como partido a México Libre de Margarita Zavala y Felipe Calderón y el Tribunal Electoral se lo ofrendo al mismo tiempo que le aprobó a tres de sus aliados: el PES, el de Pedro Haces y el de Elba Esther Gordillo.

Quería cancelar el aeropuerto de Texcoco, y lo canceló; quería el de Santa Lucía, y ya lo están construyendo; la refinería de Dos Bocas, y ahí va la obra; soñó con un Tren Maya y dice que lo estrenará en 2023.

Quiere estar en las boletas del año que viene y ayer Morena presentó una iniciativa para reformar la Constitución, que dice que la encuesta es el primer domingo de agosto, y hacerla el día de la elección, el primer domingo de junio.

Y eso que no hemos visto nada pues sus grandes reformas las anunció para la segunda mitad de su gobierno.

Por eso le urge ratificar su mayoría en San Lázaro.

Y entonces, sí.

RETALES

1. NADA.- Margarita Zavala me dijo ayer, tras la negativa del Tribunal Electoral a registrar a México Libre como partido, que seguirá en la política, que la puerta del PAN la cerró para siempre y que no será diputada. Felipe Calderón me había dicho que tampoco. Pero sí Vicente Fox y Ricardo Anaya por el azul;

2. CUBREBOCAS.- Tras no querer quitarse el cubrebocas en su comparecencia en el Senado porque tiene que ser un ejemplo, Esteban Moctezuma me dijo que en el regreso a clases será obligatorio y que no habrá retorno presencial hasta que haya vacuna y semáforos en verde, que la decisión será de cada gobernador. Pero la vuelta, cuando se dé, no será obligatoria y habrá presenciales y a distancia; y

3. ORO.- López Obrador se autodeclaró ganador de la medalla de oro en ataques luego de repasar otra vez en la mañanera a periódicos y periodistas. Dijo que las cifras representan 55 por ciento de notas y columnas negativas, 37 por ciento neutras, y siete positivas y él quiere más positivas, cuando el 55 de publicaciones críticas son hasta pocas en una democracia. Pero eso quiere.

Nos vemos el martes, pero en privado.