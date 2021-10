El presidente y las niñas

Dice que no es regla, que es excepción, pero ignora que la excepción hace la regla. Florestán.

El presidente López Obrador dedicó el fin de semana al apoyo de Evelyn Salgado nueva gobernadora de Guerrero y se fue de gira tres días, lo que me parece bien, aunque a otros gobernadores de oposición se lo haya regateado, lo que me parece mal, porque los afectados no son ellos, son los pueblos.

Y por primera vez se llevó con él a todo su gabinete.

El sábado fue en la zona de La Montaña, como relataría el domingo en Chilpancingo, cuando cronicó: Ahora que fuimos a La Montaña unas periodistas, por toda la campaña que se genera de quienes no conocen las comunidades ni conocen de las culturas de los pueblos, la pregunta que me hacían es: A ver qué nos dice, o viene a ver lo de la venta de las niñas, lo de la prostitución de niñas. No, no vengo a ver eso, les dije, porque eso no es la regla. En las comunidades hay muchos valores culturales, morales, espirituales, eso puede ser la excepción, pero no es la regla.

¿Qué, acaso entonces la prostitución nada más está con los pobres?

Y agregó:

Entonces, todo es una campaña en ese sentido. Pero no es motivo para cuestionar a nadie. Es muy enajenante la información que se transmite para distorsionar, para deformar las cosas.

Es decir, para él, el problema son los periodistas, la información y, como siempre, la realidad, no la venta de niñas en esa región, que es la realidad que quiere camuflar con su discurso pero no alcanza a convencer a las niñas mercadas de que son parte de una campaña de medios, no víctimas del comercio inhumano.

Ya todo es campaña.

Hasta la excepción, que invoca el presidente, que confirma la regla, y que usa como si una declaración pudiera negar la realidad.

RETALES

1. VIOLENCIA.- Quintana Roo es víctima del crimen organizado no solo en sus expresiones de narcotráfico y ejecuciones, sino en el control de taxis, donde la organización de Los Rojos en Playa del Carmen, retiene, amenaza y extorsiona a turistas. Ese es el real poder en ese estado. ¿Y dónde está el gobierno estatal, y dónde el municipal? El estado en manos de mafias;

2. CÁLCULO.- El presidente López Obrador declaró que no va negociar con la oposición para aprobar el presupuesto, lo que es un Perogrullo: no la necesita para aprobarlo, le sobra la mayoría simple, pero no la calificada para su reforma eléctrica, A ver si entiende Alejandro Moreno y no cede por el temor a las cuentas que dejó como gobernador de Campeche. Ahí lo veremos; y

3. COMAS.- Anoche, en comisiones del Senado, de aprobó la minuta de los diputados que aprueba el paquete económico y la Ley de Ingresos. La sacaron, como le gusta al presidente, sin tocarle una coma, y así la aprobará hoy la mayoría simple morenista, que le sobra, igual, sin enmendarle coma alguna. Los que antes decían que eso era mayoriteo, ahora celebran que es democracia.

Nos vemos mañana, pero en privado.