El retén, no pasa nada, todo bien.

audima

La historia no tiene regreso, pero sí quién la reescriba. Florestán.

El viernes, esto ya ha sido publicado el sábado por reporteros que lo sufrieron, un grupo de diaristas que viajaban en dos camionetas para cubrir un acto del presidente López Obrador, fue detenido en la carretera de Badiraguato-Guadalupe y Calvo, Sinaloa, por delincuentes con armas de alto poder exclusivas del ejército y ya del crimen organizado, usando uniformes tipo militar y que tenían cerrada la ruta. Revisaron sus vehículos, les preguntaron que a dónde iban, que si estaban armados y al final los dejaron pasar, retirando la cinta ponchallantas del camino.



Este destacamento de delincuentes, según publicó el reportero Alberto Morales, de El Universal, se ubica antes del rancho La Tuna, domicilio de la señora María Consuelo Loera, madre de Joaquín, el Chapo Guzmán.

Cuando se le comentaron al presidente al llegar a Mazatlán, lo desestimó, pero dijo una gran verdad: En algunos lugares del país, no solo en Sinaloa, hay personas que están actuando, pensando que se debe cuidar una región y a veces hay confusión, pero todo bien.



O sea, todo bien si en la tierra del Chapo Guzmán y el Cártel de Sinaloa hay delincuentes armados y uniformados haciendo funciones de fuerza pública y violando la ley. Y no pasa nada porque eso mismo sucede en otras partes, en Jalisco, en Michoacán, en Sonora, en Zacatecas, en Guanajuato, en Guerrero, por citar algunos.



Y reitero que eso es verdad aunque lo que quiso utilizar como un atenuante, resultó un agravante: retenes así hay en otras partes del país.

RETALES

1. TREN.- El presidente comprometió al Ejército, y a constructoras privadas, a entregar el Tren Maya, terminado, en diciembre de 2023. El Ejército cumplió en tiempo y forma el AIFA, el 21 de marzo y se fue a la selva donde uno de los problemas que tiene es que Fonatur, ni antes con Rogelio Jiménez Pons ni ahora con Javier May, han resuelto los derechos en los tramos 5, 6 y 7, y así no pueden avanzar, no al menos en tiempo, forma y costos ¡Ah! y la burocracia de fin de gobierno;

2. PARÓN.- Otra vertiente es la incapacidad crónica de los gobiernos para litigar, como lo confirma la suspensión definitiva a la obra de dicho tramo 5, que va de Playa del Carmen a Tulum, y que ayer concedió el juez primero de Distrito con sede en Yucatán, Adrián Novelo. No sé si esto se lo reporte al presidente su supervisor personal de obra, el empresario Daniel Chávez; y

3. NO.- Ya no sé para qué le preguntan al presidente si va a la cumbre de las Américas, la semana que viene en Los Ángeles. No irá. Así lo dejó claro el viernes y lo reiteró ayer. Como no asisten Nicaragua ni Venezuela, a Cuba invitaron una representación especial, él no acudirá. Tampoco van los jefes de Gobierno de Belice, Honduras, Bolivia. A ver si se la juega el argentino Alberto Fernández.



Nos vemos mañana, pero en privado.