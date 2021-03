El toro candidato presidencial

Son como los que dicen que hay que caer al fondo del pozo para ver mejor la salida. Florestán.

Desde un principio la candidatura de Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero por Morena, estaba condenada al descrédito y al conflicto interno.

Pero el senador con licencia siempre gozó del apoyo del presidente de la República.

El toro sin cerca ha sido un factor de conflicto y escándalo. Hay quienes señalan que en su alcaldía de Acapulco, 2005-2008, convirtió al puerto en el foco de inseguridad y violencia que es hoy. Ya había sido candidato del PRD al gobierno de ese estado en 1993 y 1999 sin éxito.

Tras algunos años perdidos, reapareció en las filas de Morena como candidato al Senado, lo que logró con el apoyo del mismo López Obrador.

Para las elecciones del 6 de junio pidió licencia para registrarse como aspirante de Morena al gobierno de Guerrero con otros 16 y tras una encuesta que nadie vio, Mario Delgado lo declaró candidato, lo que provocó un rechazo de las mujeres entre un empecinamiento para sostenerlo y un movimiento en su contra.

El presidente descalificó una y otra vez esos señalamientos. Los calificó de politiquerías de los tiempos electorales y de ser un asunto de Morena, cuando el tema de la violencia contra las mujeres ni es un asunto de politiquería, ni de tiempos electorales ni de un partido, por más Morena que sea, ni importado.

Así, el sábado la Comisión de Honestidad (sic) y Justicia de ese partido, dio un mortal triple, llamó a una nueva selección de candidato pero antes lo eximió de todas las acusaciones, lo que avaló Delgado al declarar que sus derechos políticos estaban intactos.

Veremos qué pasa esta semana, porque la campaña empieza el viernes y Morena no tiene candidato.

A menos que estemos viendo el regreso del toro sin cerca.

Total, ya fue exonerado por el partido.

RETALES

1. COMUNICADO.- Leí el boletín del gobierno de México sobre el encuentro López Obrador-Biden y me queda claro que la relación que había con Trump cambió. Sobre el tema de las vacunas que quería el presidente de México, la Casa Blanca adelantó antes del encuentro que no daría ni una hasta inmunizar a todos los estadunidenses, y que después de eso verían. Vacunaron el tema antes de la llamada;

2. OBVIA.- Patricia Armendáriz, la de la crítica a la base de la pirámide, ya se registró como candidata plurinominal a diputada por Morena, claro, no vaya a tener que pisar la banqueta, El poder enloquece. Y todo por una cena en la Casa Blanca con Trump y unos tuits a favor de AMLO; y

3. ENGAÑO.- No entiendo el engaño sobre la hospitalización de Hugo López-Gatell desde el miércoles pasado, que desmintió la SSA y el mismo Jenaro Villamil. Conozco y aprecio a Hugo, pero no me da para comprender la mentira sobre su ingreso al hospital temporal del Centro Banamex, ubicado en el Hipódromo de las Américas. Me preocupa por qué lo ocultaron, por qué lo negaron, para qué mintieron.

