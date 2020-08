El video de los millones, pago por evento

Se persiguen a sí mismos. Florestán.

Durante varias mañaneras el presidente López Obrador se ha referido a los videos de Lozoya y a sus declaraciones. En las últimas dos, ha pedido a la Fiscalía que haga públicos ambos, videos y declaraciones, por ser, decía ayer, un asunto de Estado, de interés nacional.

Apenas el vienes, insistía en que tenía mucho interés en ver esos videos, que eran como pago por evento, todo esto sin considerar la violación a la secrecía de la carpeta de investigación y al debido proceso.

Pero en eso estaba la mañanera y el presidente, cuando ayer de una cuenta de Youtube, que se atribuyó a Juan Jesús Lozoya Austin, se subió un video de cuatro minutos en el que aparece varios sujetos, una maleta negra y tres bolsas con fajos de billetes, que son contados una y otra vez.

La escena es una oficina del Senado de la República, sin fecha, pero en la legislatura pasada por quienes aparecen: Rafael Caraveo, entonces secretario técnico de esa cámara cercano al senador José Luis Lavalle (PAN), y Guillermo Gutiérrez Badillo, quien en esas dos legislaturas, LXII y LXIII, era secretario privado del entonces senador también panista Francisco Domínguez que se lo llevó con ese mismo cargo al gobierno de Querétaro.

El dinero lo entrega un supuesto enviado de Pemex, y lo recibe y cuenta el mismo Gutiérrez Badillo, que lo guarda en la maleta.

En un momento hay una diferencia sobre el número de entregas y hablan de 19.

-A la próxima.

-No sé cuándo, no me han dicho.

-A ver si el jueves.

-Yo te aviso.

-Ándenle pues, gracias.

Y se corta. Pero Gutiérrez Badillo ya tiene los tres millones de pesos en la maleta.

De este video, que alguien grabó con una microcámara, se documenta que sí hubo pagos en efectivo en el Senado.

Ahora falta que identifiquen a quién.

Pero ya inició, como decía el presidente, el pago por evento.

RETALES

1. REACCION.- Ante esta evidencia, Francisco Domínguez, gobernador de Querétaro, informó que había cesado a su secretario privado, Gutiérrez Badillo y se desmarcó de cualquier soborno. Mañana el presidente López Obrador estará allá, al lado del gobernador panista. Allí será la mañanera;

2. RUINES.- La alcaldía Miguel Hidalgo a cargo de Víctor Romo, presumió haber recogido 140 triciclos que iba a destruir, lo que es una violación a la ley un alarde prepotencia de la 4-T. Fueron 140 familias que en plena crisis, quedaron sin sustento y herramienta de trabajo; y

3. GÓBERS.- Mañana en San Luís Potosí, a puerta cerrada, será el encuentro de los 32 gobernadores con el presidente de la República y su gabinete. Estarán los del GOAN, gobernadores de Acción Nacional, y de la Alianza Federalista. Fuera de agenda llevan el tema de los desacuerdos con la Secretaría de Salud por el semáforo epidemiológico y el caso López-Gatell, al que acusan de politizar la crisis.

Nos vemos mañana, pero en privado.