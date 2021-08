Empinando al presidente

La exageración, nuevo crimen de Estado. Florestán.

Ante la crisis inédita que vive el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo pleno removió el miércoles a su presidente, José Luis Vargas y designó en su lugar a Reyes Rodríguez Mondragón, Andrés Manuel López Obrador, a quien esto le viene como anillo al dedo, dijo que ante su descomposición, todos los magistrados deben renunciar.

Me enteré –dijo– que se reunieron los magistrados y destituyeron al presidente y resulta que al que eligieron en una ocasión me insultó, y lo comento para probar el nivel moral de los magistrados electorales del organismo que es la última instancia, cuyas resoluciones son definitivas, clave en la democracia de México. No sé –dijo sabiendo, a su vocero Jesús Ramírez– si tienen por ahí el tuit –que claro que tenían– que puso el magistrado, con todo y cómo lo puso, y como arte de magia, en el paredón de la mañanera apareció un texto del supuesto tuit de Ramírez Mondragón, que llenó todo el salón Tesorería y que decía: Ojalá ya se muera ese viejo culero de palacio nacional.

El silencio, por la descalificación, el texto más ofensivo que se ha leído contra un presidente, delante de él y en palacio nacional, llenó el espacio.

Ya quítalo, ordenó a Ramírez que lo había puesto sin decirle que el magistrado Rodríguez Mondragón lo denunció como falso desde el mismo día que se subió, el pasado 5 de octubre y que además denunció ante la FGR.

Fue así como el mismo López Obrador documentó que alguien de su primer círculo, lo engañó y empinó públicamente, dando por cierto algo falso, de lo que el presidente, que no sabía, fue la doble víctima.

¿Es que no le pueden decir la verdad? ¿Quién está atrás, o al frente, de ese complot interno para exhibirlo?

Alguien, ahí en Palacio Nacional lo sabe.

Falta que el presidente, que lo escucha, le crea.

RETALES

1. ENCUENTROS.- El presidente desayunó ayer con Arturo Zaldívar y deben haber sido dos los temas: la crisis en el Tribunal Electoral y su extensión de mandato, que este mes resolverá el pleno. Sé que ayer también, recibió al presidente de dicho Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez, pero no el resultado;

2. REALIDAD.- El Coneval informó el incremento en la pobreza de 2018 a 2020 de 51.9 a 55.7 millones de mexicanos, y en pobreza extrema de 8.7 a 10.8 millones. Y preocupante es el acceso a la seguridad social, por el cambio del Seguro Popular al Insabi y el que 52 por ciento de la población no tenga acceso a los programas sociales, el eje del proyecto del presidente López Obrador; y

3. DEMAGOGIA.- Oí un spot del Senado de la República, que documenta que la demagogia persiste. La voz engargolada decía: Cercanía y resultados, Senado de la República. Y pregunto, ¿alguien ha sentido, ya no diga los resultados, la cercanía del Senado de la Republica? No conozco a nadie.

Nos vemos el martes, pero en privado.

