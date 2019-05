En el huracán, me ato al palo mayor, soy viejo lobo de mar

No solo el diablo tiene bronca con México. Florestán.

El huracán de la información cotidiana me quiere arrollar, pero me amarro al palo mayor del navío para que no me arrastre y pueda mantener visibilidad, timón y rumbo, lo que no me asusta, me excita y da fuerza para continuar navegando.

De ayer destaco la nota más importante: la orden de aprehensión contra Emilio Lozoya, exdirector de Pemex y la captura en su yate en Palma de Mallorca, de Alonso Ancira, propietario de Altos Hornos, que regresó a México el sexenio pasado, tras años prófugo, lo que es un mensaje para el sector empresarial.

Lo de Lozoya lo cantó Raúl Cervantes al fin de su gestión en la PGR. Dijo que había dejado el caso listo para su judicialización, lo que no ocurrió y que el pasado día 8 el fiscal Alejandro Gertz Manero me aseguró que antes de sesenta días presentaría la carpeta para comenzar su proceso judicial, lo que ya ocurrió y eso es que falta Odebrecht.

En este torbellino de información hay que estar claro, fuerte, sin prejuicios, abierto y 24/7.

Solo ayer, además del tema Lozoya-Ancira destaco:

1. El caso de la militares humillados por delincuentes en la Huacana michoacana, donde fueron liberados tras aceptar las condiciones de los maleantes a los que les devolvieron sus armas, como exigían.

2. La captura, enorme golpe federal, de los capos de los cárteles de Unión Tepito, y de su oponente criminal de la Anti-Unión.

3. La reunión de once de los doce gobernadores del PRI en Toluca para acordar que su candidato a la presidencia del PRI es Alejandro Moreno, lo que informaron a José Narro, quien respondió que seguía y no renunciaba a su candidatura;

4. El desabasto de medicinas, por las razones que sean, monopolios o extorsión de farmacéuticas y distribuidores, a los que no han sancionado, pero que afecta a cientos de miles de mexicanos y al mismo gobierno.

5. El acuerdo del López Obrador y la CNTE para redactar las leyes reglamentarias de la reforma educativa, con lo que la coordinadora recupera el control de las plazas.

6. La denuncia de Ricardo Rocha en la mañanera y la respuesta de López Obrador.

Y yo aquí, sigo, amarrado al palo mayor, resistiendo, en el timón, manteniendo el rumbo y sin amedrentarme.

Y es que yo soy un viejo lobo de mar. ¡Chingao!

RETALES

1. DISTRACTOR.- Apunto la declaración presidencial de la existencia de México hace diez mil años y del hombre en América entre hace cinco mil millones y diez mil millones de años, datos falsos, sin importancia de gobierno, pero representativos [JLD1] y distractores del fondo;

2. LOZOYA.- El caso Lozoya no tendrá una onda expansiva, será efecto dominó, en lo que basa su defensa; y

3. AUSENCIA.- La única gobernadora que no asistió al cónclave de los gobernadores priístas en Toluca para pronunciarse por la candidatura de Alejandro Moreno para el PRI, fue Claudia Pavlovich, del equipo Beltrones.

Nos vemos mañana, pero en privado.